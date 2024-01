De volta à Inglaterra! Timo Werner fecha com Tottenham por empréstimo

Neste sábado (07) o jornalista italiano Fabrizio Romano, conhecido por revelar detalhes do mercado da bola com antecedência revelou o destino do atacante do Red Bull Leipzig, Timo Werner.

De volta a Londres

Depois de uma passagem tímida no Chelsea, Timo Werner retorna para a capital inglesa, mas agora vestindo as cores do rival da cidade, o Tottenham.

Timo havia deixado os Blues em 2022, retornando a Leipzig em 2023, lá Werner pôde retomar seu futebol, nesta temporada, em 14 jogos, o alemão anotou 2 gols e fez uma assistência, podendo levantar a taça da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Currículo premiado

Em sua carreira, o atleta teve passagens pelo Stuttgart, RB Leipzig e Chelsea. A passagem de maior destaque foi pelo Leipzig durante seu período de contrato que foi de 2016 a 2020, sua performance acabou chamando a atenção de vários clubes europeus, assinando com o Chelsea em 2020.

Werner também carrega convocações consigo, sua primeira convocação foi em Março de 2017 pelo técnico Joachim Löw da então campeã do mundo, a Alemanha. Com as boas performances, disputou a Copa das Confederações de 2017 e ganhou o torneio e a Bola de Ouro da competição com 3 gols e 2 assistências.

O atacante tem acumulado 140 gols em 405 jogos pela carreira, acumulando títulos como a UEFA Champions League (2020/21), Supercopa da UEFA (2021) e o Mundial de Clubes (2021).

Detalhes do contrato

Timo Werner chega para disputar posição contra o centroavante brasileiro Richarlison, o contrato será um empréstimo com duração de um ano com opção de compra não obrigatória e ele já viaja hoje para fazer os exames médicos.

O alemão já estava sendo sondado pelo Manchester United como opção para reforçar o ataque, já que os Red Devils tem Rasmus Hojlund e Anthony Martial que não surtiram nenhum efeito nessa temporada.

O técnico do RB Leipzig, Marco Rose, se pronunciou a respeito da negociação: “Ele quer ser emprestado, desejamos tudo de bom para ele”.

O comentarista da Sky Sports, Philipp Hinze, falou que a ida de Werner se deve à procura de mais chances para jogar e ter a esperança de poder jogar a Eurocopa deste ano.