Fiorentina aposta no fator casa para avançar às semifinais da Coppa Italia

Após a derrota para o Sassuolo no último fim de semana pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina agora direciona seu foco para a Coppa Italia e enfrentará o Bologna nesta terça-feira (9), pelas quartas de final, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Na tabela de classificação da Serie A, a Viola se mantém na quarta colocação, somando 33 pontos, com dez vitórias, três empates e seis derrotas.

Contra o Bologna, a Fiorentina também aposta muito no fator casa para avançar para as semifinais da Coppa Italia, em caso de vitória dentro do tempo normal. Por outro lado, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir sem um vencedor.

O vencedor deste confronto terá pela frente Roma ou Lazio, que se enfrentarão em outra chave das quartas de final. Além disso, a Fiorentina não perde em casa há seis jogos, com cinco vitórias e apenas um empate, incluindo partidas da Serie A, Coppa Italia e Conference League.

No entanto, a última derrota da Viola como mandante foi justamente para a Juventus por 1 a 0, na 11ª rodada do Campeonato Italiano. Desde então, os Gigliati não perderam mais em seus domínios e seguem ativos em três competições nesta temporada.

Hexacampeã da Coppa Italia, a Fiorentina eliminou o Parma nos pênaltis para chegar às quartas de final contra o Bologna, que eliminou a atual campeã Inter de Milão na prorrogação.

Nos últimos cinco jogos disputados em todas as competições, a Viola acumulou três vitórias (Hellas Verona, Monza e Torino), um empate (Ferencváros) e apenas uma derrota (Sassuolo).

Fiorentina terá desfalques para enfrentar o Bologna nesta terça-feira pela Coppa Italia

Na partida, a Fiorentina enfrentará desfalques significativos, já que Dodô, Gaetano Castrovilli, Riccardo Sottil e Nicolás González continuam machucados, sem previsão de retorno.

Além deles, a equipe também não poderá contar com o atacante Christian Kouamé, que estará representando a Costa do Marfim na Copa Africana de Nações.