Chelsea busca confirmar favoritismo pelas semifinais da Carabao Cup

Há três jogos sem perder nesta atual temporada, o Chelsea retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Middlesbrough nesta terça-feira (9), no jogo de ida das semifinais da Carabao Cup, às 17h (horário de Brasília), no Riverside Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues aprecem na décima posição com 28 pontos somados, incluindo oito vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Dessa forma, o Chelsea também busca confirmar seu favoritismo contra o Middlesbrough no jogo de ida das semifinais da Carabao Cup para sair em vantagem nos mata-mata da competição nacional.

No entanto, os Blues precisam do resultado fora de casa, para encaminhar sua classificação à final da Copa da Liga Inglesa. O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 23 de janeiro no Stamford Bridge.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Liverpool e Fulham, que vão se enfrentar em outra chave das semifinais da Carabao Cup.

Além disso, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino chega bastante embalado para enfrentar o Middlesbrough, vindo de três vitórias consecutivas, incluindo Premier League e Copa da Inglaterra.

Porém, a última derrota do Chelsea na temporada, foi justamente para o Wolverhampton por 2 a 1, através da 18ª rodada do Campeonato Inglês. A partir daí, os Blues nunca mais perderam no torneio e seguem vivos em busca de uma das vagas para as competições europeias da próxima temporada.

Pentacampeão da Copa da Liga Inglesa, o clube londrino despachou o AFC Wimbledon na segunda fase, o Brighton na terceira fase, o Blackburn Rovers nas oitavas de final e o Newcastle nas quartas na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Chelsea terá problemas para enfrentar o Middlesbrough nesta terça-feira

Diante do Middlesbrough, o técnico Mauricio Pochettino terá que lidar com os desfalques de Robert Sánchez, Wesley Fofana e Trevoh Chalobah, Reece James, Marc Cucurella, Roméo Lavia, Lesley Ugochukwu e Christopher Nkunku, que estão no departamento médico e ficam de fora da partida desta terça-feira.

Além deles, o Chelsea também não vai poder contar com o atacante Nicolas Jackson, que representará Senegal na Copa Africana de Nações.