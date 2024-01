De contrato renovado, Henrique Trevisan vai para sua quarta temporada no futebol japonês

Na última semana o FC Tokyo anunciou a renovação contratual do brasileiro Henrique Trevisan por mais uma temporada. Zagueiro de origem, mas que também atua como lateral-esquerdo, o defensor irá para a sua quarta temporada no futebol japonês.

“Muito feliz com esse reconhecimento. Será minha quarta temporada por aqui, terceira pelo FC Tokyo. Vamos em frente buscar os objetivos do clube em 2024”, revelou o zagueiro.

Formado no Figueirense e com passagens por Ponte Preta, Famalicão (POR) e Oita Trinita (JAP), Trevisan também acumula convocações para as seleções brasileiras de base.

“Estou com 26 anos e bastante satisfeito com a carreira que venho construindo. Tenho mais objetivos e sonhos profissionais, mas tudo passa pelo meu desempenho no clube que eu defendo. Por isso dou o meu melhor em todos os treinos e jogos para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível”, finalizou o jogador.

A estreia do FC Tokyo na J-League está programada para o dia 22 de fevereiro, contra o Cerezo Osaka, fora de casa.