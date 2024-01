Após período de folga no Brasil, Busatto retorna à Bulgária motivado: “Vamos buscar os objetivos”

Depois de passar as comemorações de final de ano no Brasil, Busatto retornou à Bulgária no início da semana para dar continuidade aos treinamentos visando a retomada do campeonato local.

“Passei uns dias no Rio Grande do Sul com meus familiares e esse período é sempre importante para dar uma revigorada, matar a saudade e voltar com motivação total”, revelou o goleiro.

Aos 33 anos, Busatto é titular absoluto do CSKA Sofia, um dos maiores clubes da Bulgária. Presente nos 20 jogos disputados pela equipe na Liga Búlgara até o momento, Busatto quer sua equipe brigando até o final pelo título nacional.

“Estamos a três pontos do líder e com boas possibilidades de chegar aos playoffs e buscar o título. Claro que não é uma tarefa fácil, mas nossa equipe tem todas as condições de brigar até o final por esse troféu”, destacou.

Restando dez jogos para o término da primeira fase campeonato, o CSKA Sofia realizará uma série de amistosos até a retomada da competição, que acontecerá no dia 16 de fevereiro, contra o Botev Vratsa, dentro de casa.

“Temos esses jogos preparatórios para manter a equipe num nível de competitividade interessante. Esses compromissos são importantes para a comissão técnica realizar testes e avaliar ainda mais o elenco. Queremos voltar ao campeonato com força total e buscar nosso objetivo”, finalizou o jogador.