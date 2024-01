Manchester United busca deslanchar de vez na tabela da Premier League

Após conquistar vaga para a próxima fase da FA Cup, o Manchester United agora muda o foco para o Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Tottenham neste domingo (14), através da 21ª rodada, às 13h30 (horário de Brasília), no Old Trafford.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils se mantém na oitava colocação com 31 pontos somados, incluindo dez vitórias, um empate e nove derrotas.

Dessa maneira, o Manchester United busca deslanchar de vez no Campeonato Inglês para sonhar com uma das vagas para as competições europeias da próxima temporada, ao ser derrotado fora de casa para o Nottingham Forest.

Para conseguir esse objetivo, os Red Devils vão em busca de recuperação contra o Tottenham no próximo fim de semana pela Premier League, após péssimo começo de temporada.

No entanto, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag terá que torcer por tropeços de West Ham, Brighton, Newcastle e Chelsea, seus principais concorrentes na tabela que ainda jogam nesta rodada.

Atuando como mandante pela Premier League, os Red Devils vem fazendo uma campanha abaixo do esperado dentro de seus domínios, incluindo seis vitórias e quatro derrotas.

Também pelo Campeonato Inglês, o Manchester United possui um dos piores ataques da competiçã com apenas 22 gols marcados em 20 partidas e somente ficando atrás de Burnley e Sheffield United.

Manchester United terá força máxima para enfrentar o Tottenham neste fim de semana

Para o duelo deste fim de semana pela Premier League, o Manchester United deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição contra o Tottenham no Old Trafford.

Em contrapartida, o técnico Erik ten Hag terá que lidar com os desfalques de Harry Maguire, Victor Lindelöf, Tyrell Malacia e Mason Mount, que estão fora de combate e seguem se recuperando de lesões no departamento médico.

Além deles, o Manchester United também não vai poder contar com o goleiro André Onana e o volante Sofyan Amrabat, que foram convocados com suas respectivas seleções para a Copa Africana de Nações.