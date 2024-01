Carlinhos Júnior renova contrato com Shimizu S-Pulse, e segue no Japão em 2024

Na última segunda-feira (8), o Shimizu S-Pulse anunciou a renovação de contrato do meia-atacante Carlinhos Júnior. O brasileiro é um dos principais destaques da equipe japonesa nos últimos anos, e continua no clube para a disputa da J-League 2 em 2024.

Revelado pelo Paraná Clube e com passagem também no futebol suíço, Carlinhos Júnior chegou em 2020 ao Shimizu S-Pulse. O atleta, que irá para sua quinta temporada no futebol japonês em 2024, comemorou a renovação do vínculo com o clube, que é válida por dois anos. A condução das negociações de renovação junto a equipe foram feitas pelo jogador e seu empresário, Paulo Affonso Neves.

"Fico feliz em estender esse vínculo por aqui e continuar escrevendo minha história pelo Shimizu S-Pulse. Começando agora minha quinta temporada por aqui, no clube que abriu as portas para mim no Japão, e espero corresponder dentro de campo e continuar tendo bons números e continuar representando bem o clube, e poder ajudar os meus companheiros", disse Carlinhos.

Além disso, Carlinhos também projetou o ano de 2024 do Shimizu S-Pulse, e afirmou que o foco e o objetivo da equipe é retornar para a J-League, principal divisão do futebol japonês.

"Vai ser uma temporada muito difícil, mas vamos atrás do nosso objetivo que é brigar pelo acesso a J-League de 2025. Já começamos a treinar para chegar fortes e com um bom ritmo o mais rápido possível, para desde o início começarmos fortes nas competições que iremos disputar", completou o brasileiro.

Carlinhos Júnior acumula 117 jogos pelo Shimizu S-Pulse, em quatro temporadas, com 31 gols marcados pelo clube.