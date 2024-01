Kaylan Henrique comemora desempenho nos Emirados Árabes e sonha em retorno ao Brasil

Kaylan Henrique, jovem jogador brasileiro, vem conquistando seu espaço e se tornando peça fundamental do Al Dhaid, nos Emirados Árabes. Com passagens pela base de grandes clubes, como Grêmio, São Paulo e Palmeiras, além de experiência profissional por Vasco e Volta Redonda, Kaylan encontrou no Al Dhaid não apenas um novo clube, mas uma oportunidade de reescrever sua história.

Vivendo sua primeira temporada no clube árabe, o jogador não apenas se adaptou rapidamente, mas também assumiu uma posição de destaque na equipe. Seu desempenho em campo vem conquistando não apenas a confiança da comissão técnica, mas também o respeito dos companheiros de time. Ao todo, o zagueiro de 20 anos soma 1 gol e 1 assistência em 14 jogos em 2023/24.

“Marcar meu primeiro gol foi um momento indescritível! Todo jogador sonha com isso, e eu tive a felicidade de viver isso aqui. A adaptação ao estilo de jogo do Al Dhaid foi um desafio que abracei desde o início. Fui acolhido pela equipe e pela torcida. Rapidamente me integrei ao estilo de jogo do clube e aos companheiros de equipe, o que facilitou muito a minha transição. Estou realmente gostando dessa experiência e estou ansioso para continuar contribuindo para o sucesso do clube”, disse o brasileiro.

Mesmo com a rápida adaptação em campo, o começo de Kaylan não foi isento de desafios. A adaptação demandou esforço, assim como a saudade do seu filho, mas o jogador revela ter superado essas dificuldades com muita determinação. Para ele, o Al Dhaid se tornou mais que um clube, é uma forma de reconstruir sua carreira após passagens curtas e conturbadas por alguns clubes brasileiros.

“Eu encontrei no Al Dhaid uma forma de reescrever minha história. Infelizmente no Brasil eu acabei me perdendo e tendo algumas ações que hoje mais maduro eu vejo que me prejudicaram muito. E isso fez com que meu histórico no Brasil não fosse muito favorável. Então, aqui eu estou tendo a oportunidade de fazer tudo diferente”, explicou Kaylan.

Porém, o carinho de Kaylan pelo futebol brasileiro permanece vivo em seus sonhos de um retorno. No Brasil, o zagueiro conquistou uma Copa do Brasil na base do São Paulo e um Carioca com o Vasco. O jovem revelou ter um desejo especial de voltar a jogar pelo Palmeiras.

“Eu tenho vontade de voltar a jogar no Brasil. Espero um dia ter a oportunidade de mostrar o homem que me tornei e poder reescrever minha história no futebol brasileiro. Na minha passagem pelo Brasil eu criei um carinho muito especial pelo Palmeiras, foi um clube que eu aprendi e me identifiquei muito”, finalizou o zagueiro