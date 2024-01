Liverpool enfrenta Fulham no jogo de ida das semifinais da Carabao Cup

Nesta quarta-feira (10), o Liverpool terá mais um desafio imporante nesta atual temporada e dessa vez para enfrentar o Fulham no jogo de ida das semifinais da Carabao Cup, às 17h (horário de Brasília), no Anfield.

Para chegar até esta fase da Copa da Liga Inglesa, os Reds despacharam o Leicester na terceira rodada, o Bournemouth nas oitavas de final e o West Ham nas quartas.

Por outro lado, o Fulham estreou na Carabao Cup através da segunda rodada, após eliminar o arquirrival Tottenham nos pênaltis. Nas fases anteriores, o time da capital britânica deixou pelo caminho o Norwich, o Ipswich e o Everton, respectivamente.

A partida de volta entre as duas equipes, será no dia 24 de janeiro e dessa vez no Estádio Craven Cottage, em Londres, também no mesmo horário.

Quem passar desse confronto, terá pela frente na decisão o vencedor do duelo entre Chelsea e Middlesbrough, que ainda vão se enfrentar daqui há duas semanas, no Stamford Bridge.

No jogo de ida das semifinais, os Boro acabaram levando a melhor sobre os Blues por 1 a 0 e agora jogam por um empate para avançar a final da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool é o maior campeão da Carabao Cup, com nove títulos e sua última conquista foi na temporada 2021/22, quando derrotou o Chelsea nos pênaltis. Por outro lado, o Fulham, vai em busca de seu primeiro troféu.

Como chega o Liverpool:

Após eliminar o Arsenal na terceira fase da FA Cup, o Liverpool chega bastante embalado para enfrentar o Fulham no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa e com a missão de fazer um bom resultado diante de seus torcedores em Anfield.

Pelo Campeonato Inglês, os Reds se mantém firmes na liderança com 45 pontos somados e com três de diferença sobre o Aston Villa, que aparece logo atrás em segundo lugar.

Diante do Fulham, o técnico Jürgen Klopp terá que prescindir de alguns jogadores, como nos casos de Dominik Szoboszlai, Stefan Bajectic, Thiago Alcantara, Joel Matip e Ben Doak, que estão lesionados e ficam de fora da partida desta quarta-feira.

Além deles, o Liverpool também não vai poder contar com Mohamed Salah e Wataru Endo, que estão servindo suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e da Copa da Ásia, respectivamente.

Como chega o Fulham:

Por outro lado, o Fulham vem fazendo uma campanha surpreendente na Copa da Liga Inglesa e buscam fazer história pela primeira vez ao longo de seus 144 anos de história.

Enquanto na Premier League, os Cottagers não vem fazendo uma grande campanha e aparecem na modesta na 13ª colocação com 24 pontos conquistados.

Para essa partida, o técnico Marco Silva terá que lidar com os desfalques de Adama Traore e Tim Ream, que seguem machucados, enquanto Alex Iwobi e Calvin Bassey foram convocados para a Copa Africana de Nações.

Prováveis escalações entre Liverpool e Fulham:

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Jones, Mac Allister e Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Fulham: Leno; Tete, Adarabioyo, Diop e Robinson; Cairney e Palhinha; Willian, Andreas Pereira e Decordova-Reid; Jiménez. Técnico: Marco Silva