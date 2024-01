Cria do Cruzeiro ganha prêmio de gol do ano pela segunda divisão do Campeonato Austríaco

Na última quarta-feira (10), o atacante João Soares, formado na base do Cruzeiro, ganhou o prêmio de gol do ano pelo portal LAOLA1. O brasileiro recebeu cerca de 61 mil votos em votação popular, que teve 124 mil votantes e outros 11 concorrentes na disputa. Em suma, o jogador que atua no Bregenz, da segunda divisão do Campeonato Austríaco, obteve quase 50% do montante total.

O golaço ocorreu na sexta rodada da competição, o Alvinegro venceu o Lafnitiz por 2 a 1 com o atleta fazendo o gol da vitória. Ao receber um passe dentro da área, o camisa 77 deu um belo giro de costas no marcador e chutou cruzado rasteiro para consolidar a obra prima.

Após ter conquistado o acesso para a 2.Liga na temporada passada, o clube do atacante tem fantástica campanha no campeonato. O Bregenz ocupa a terceira colocação, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas em 15 partidas disputadas.

Com passagem marcante pela base do Cruzeiro, João Soares conquistou o Campeonato brasileiro e Supercopa do Brasil, ambos Sub-20 em 2017, e o Mineiro Sub-20, em 2018, além de ter disputado três Copa São Paulo.