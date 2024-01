Danilo Soares analisa primeiro semestre da temporada e projeta retorno do Bochum na Bundesliga

Após mais de 20 dias de pausa, a Bundesliga volta a ser disputado neste final de semana. Time do lateral-esquerdo Danilo Soares, o Bochum recebe o Werder Bremen no domingo (14), às 11h30 (de Brasília), em novo confronto direto na disputa pela permanência na Bundesliga.

O brasileiro fez uma projeção para o retorno e destacou que a equipe busca aproveitar o mando de campo nos próximos jogos para somar pontos e se afastar do Z-3. Depois do duelo deste domingo, o time encara o Stuttgart no dia 20 também em seu estádio.

“Espero que possamos resgatar o fator casa e mostrar aos adversários que não será fácil nos derrotar no nosso estádio. Estamos trabalhando o que não deu certo na primeira parte do campeonato para voltar e aproveitar os dois primeiros jogos em casa para pontuar”, declarou o defensor.

Danilo ainda ressaltou a importância da pausa na Bundesliga e fez uma análise do desempenho do Bochum no primeiro semestre. O jogador comentou que foi um período de aprendizado e que a equipe conseguiu se reajustar ao longo do campeonato.

“A pausa foi importante para descansar um pouco o corpo e a mente. A primeira parte da competição foi de muito aprendizado. Não começamos do jeito que foi planejado, mas conseguimos reorganizar as coisas a tempo e manter o time fora da zona de rebaixamento”, disse o brasileiro.

Danilo chegou ao Bochum na temporada 2017/18. O lateral soma 189 partidas defendendo as cores do clube e conquistou o título da 2. Bundesliga na campanha 2020/21.