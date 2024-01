Ex-Athletico-PR, Bahia e São Paulo, atacante Vinicius Mingotti acerta com o Moreirense, de Portugal

O atacante Vinicius Mingotti, de 24 anos, é o novo reforço do Moreirense, de Portugal. O jogador disputou a última temporada pelo Bahia por empréstimo junto ao Athletico-PR. Agora, o artilheiro chega a equipe de Moreira de Cónegos com um contrato de três temporadas.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Será a minha primeira vez jogando no futebol Europeu e eu não poderia estar mais feliz. Quando eu recebi o convite fiquei muito animado com essa possibilidade. Estava ansioso para que tudo acontecesse bem (risos). Agora é trabalhar bem, me adaptar o mais rápido possível e ajudar os meus companheiros”, disse Mingotti.

Natural de São Carlos (SP), Mingotti teve sua primeira experiência no futebol quando chegou ao Sub-17 do Novorizontino, em 2016, onde permaneceu por dois anos até se transferir ao Sub-20 do São Paulo. Em 2019 seguiu para o Athletico (PR), onde atuou no Sub-19 e Sub-20 até estrear profissionalmente.

Em 2022, foi emprestado para o Tombense até chegar ao Mirassol, onde teve importante participação no título da Série C com sete gols em 14 jogos disputados. Antes do empréstimo ao Bahia, passou pelo Operário. Foram 13 partidas pelo clube paranaense e oito gols marcados.

“Venho para contribuir da melhor forma. Minha função é fazer gol, colocar a bola para dentro, mas vou procurar ajudar o professor Rui Borges no que for preciso. Creio que a adaptação também será tranquila. Portugal é a casa de muitos brasileiros, é um país que nos recebe muito bem e diversos atletas conseguem sucesso. Então, quero repetir a caminhada e ajudar o Moreirense a chegar em lugar altos”, conclui o jogador.

Vinicius Mingotti fez parte do elenco Campeão da Copa Sul-Americana e do Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR nos anos de 2021 e 2020, respectivamente.

Em 2023, somando Bahia e Operário, foram 30 jogos, nove gols e duas assistências.

Clubes



Novorizontino Sub-17 (2016-17)

Novorizontino Sub-19 (2018)

São Paulo Sub-20 (2018)

Athletico-PR Sub-19 (2019-20)

Athletico-PR Sub-20 (2019-20)

Athletico-PR (2020-21)

Tombense (2022)

Títulos



Campeonato Paranaense (2020)

Copa Sul-Americana (2021)