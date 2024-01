Tuchel celebra vitória, mas critica o desempenho do Bayern: "Não conseguimos trazer para o campo o entusiasmo dos treinos"

Na tarde desta sexta-feira (12), o mandante Bayern de Munique venceu o Hoffeinheim pela décima sétima rodada da Bundesliga. O placar de 3 a 0 para os bávaros contou com dois gols de Musiala e um, mais uma vez, de Harry Kane.

Após a vitória, Tomas Tuchel concedeu entrevista coletiva.

Sobre a partida, Tuchel destacou:

"Fizemos algumas coisas boas no jogo, mas mais uma vez não fomos fluidos o suficiente. Não conseguimos trazer novamente para campo o entusiasmo da semana de treinos. O resultado é ótimo, vencemos por 3-0 no final, mas ainda há muito o que fazer do. Às vezes estávamos muito estáticos, não havia fluxo suficiente no jogo. Não podemos conceder tantas chances grandes em jogos como este quando estamos no controle”.

O treinador não poupou elogios para o artilheiro da noite Musiala:

"Jamal foi sem dúvidas o nosso melhor jogador hoje. Ele foi o único que teve a liberdade e o desejo de criar algo. Leroy não teve seu melhor dia e não foi decisivo no jogo. Harry foi, mas também não teve seu melhor dia. Quase perdemos o jogo no meio do segundo tempo. Podemos fazer muito melhor.”

Ao ser questionado sobre o mais novo reforço Eric Dier, o comandante alemão respondeu:

"Ele treinará conosco amanhã. Ele está em sua melhor forma. Ele não jogou muito nos últimos 6 meses, mas antes disso sempre jogou com todos os outros treinadores, será uma adição valiosa para nós em defesa central. Também pode nos ajudar a mudar para um sistema de defesa 3, liberando Leon Goretzka para o meio-campo."

Outro herói da vitória, o goleiro Manul Neuer também foi muito elogiado pelo treinador.

"Ele estava calmo, controlado e estava presente quando era importante, apesar de não estar envolvido há tanto tempo. Não deveria ser uma surpresa porque ele tem uma grande experiência e já faz isso há anos. Ele ainda é um dos os melhores goleiros do mundo e voltando ao seu melhor nível. Estou muito feliz por ele pessoalmente e também por nós em geral. Sabemos que podemos contar com ele quando concedemos chances. Ele fez isso tremendamente bem"

Por fim, Tuchel destacou a procura de um lateral direito mais forte para o elenco.

“Procuramos um lateral-direito que seja forte nos duelos. Veremos se algo é possível. Nous Mazraoui está na Copa da África, mas também nos acostumamos com Konrad Laimer em lateral-direito, mesmo não sendo a sua melhor posição. Se houver oportunidade no mercado, vamos aproveitar. Caso contrário as coisas continuarão assim"

O próximo compromisso da equipe acontece no próximo domingo (14), contra o Werder Bremen, pela Bundesliga.