Napoli busca voltar a vencer na Lega Serie A após três jogos seguidos

Em momento conturbado no Campeonato Italiano, o Napoli vai em busca de recuperação neste sábado (13) contra a Salernitana, pela abertura da 20ª rodada, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os Gli Azzurri aparecem na nona colocação com 28 pontos conquistados, incluindo oito vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Diante da Salernitana, o Napoli também busca voltar a engrenar no Campeonato Italiano, após três jogos consecutivos sem vitória. Durante esse período, os Partenopei acumularam dois reveses, um empate e nenhum gol marcado.

No entanto, a última vitória dos comandados de Walter Mazzarri foi justamente contra o Cagliari por 2 a 1, através da 16ª rodada. Desde então, os Gli Azzurri nunca mais venceram no Scudetto e correm o risco de ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Além disso, o Napoli também conseguiu decepcionar os seus torcedores, ao ser eliminado de forma humilhante para o Frosinone por 4 a 0 em casa, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Para deslanchar de vez na temporada, os Partenopei buscam voltar a vencer seus próximos jogos e também chegar com bastante moral para enfrentar o Barcelona nas oitavas de final da Champions League, com datas marcadas para os dias 21 de fevereiro e 12 de março, incluindo ida e volta.

Atuando como mandante pelo Campeonato Italiano, o Napoli não vem fazendo uma grande campanha dentro de seus domínios. Nos últimos jogos em casa, os Gli Azzurri obtiveram três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Napoli terá os desfalques de Anguissa e Osimhen contra a Salernitana

Para essa partida, o técnico Walter Mazzarri terá que lidar com os desfalques do goleiro Alex Meret e do zagueiro Natan, que seguem lesionados e ficam fora de combate. Enquanto o lateral-direito Pasquale Mazzocchi, cumpre suspensão automática, após ser expulso no último fim de semana contra o Torino fora de casa.

Além deles, o Napoli também não vai poder contar com Frank Anguissa e Victor Osimhen, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.