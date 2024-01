Rivais na base e parceiros na Seleção: Marcos Leonardo ganhará apoio de atacante ex-Corinthians no Benfica

O atacante Marcos Leonardo,, recém-chegado do Santos ao Benfica, encontrará velho conhecido no time das águias: Cauê Santos, jogador formado nas categorias de base do Corinthians, rival santista. A dupla esteve junta também com a Seleção Brasileira Sub-17 em 2019, em preparação para o Mundial de 2017.

Há pouco mais de uma semana na Europa, Marcos Leonardo ficou no banco de reservas na vitória contra o Braga, pela Taça de Portugal. Cauê já fez o primeiro contato com o ex-atacante santista em terras portuguesas.

Ambos foram formados pelos clubes paulistas, porém, como rivais. Marcos Leonardo foi revelado nas categorias de base do Peixe, e estreou no time de cima em agosto de 2020. Ao todo, no profissional, foram 168 jogos e 54 gols pelo Peixe, figurando entre os Top-50 maiores artilheiros.

Por outro lado, Cauê tem 21 anos e acumula passagens pelas bases de Novorizontino e Corinthians. Pela equipe profissional do Timão, jogou em 14 oportunidades e marcou dois gols. O destaque atraiu o interesse do Grupo City, donos de diversos clubes pelo mundo.

Cauê deixou o Brasil rumo à Bélgica para vestir a camisa do Lommel SK, um dos afiliados do grupo. Pela equipe Belga foram 42 jogos disputados e 17 gols marcados. Antes da vida como atleta profissional, Cauê chegou a trabalhar em uma padaria fazendo entregas com uma bicicleta.

