Borussia Dortmund mira sequência invicta para engrenar na Bundesliga

Após derrotar o Darmstadt por 3 a 0 no último fim de semana pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund retorna a campo novamente pela competição nacional e dessa vez para enfrentar o Colônia fora de casa neste sábado (20), às 11h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada, no RheinEnergieStadion.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros se mantém na quinta colocação com 30 pontos somados, incluindo oito vitórias, seis empates e três derrotas.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também pode retornar ao G4 do Campeonato Alemão, em caso de vitória sobre o Colônia neste fim de semana. Para conseguir esse objetivo, os comandados de Edin Terzic precisam torcer por um tropeço do RB Leipzig, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Bayer Leverkusen em casa.

Além disso, o Dortmund mira sequência invicta para engrenar de vez na Bundesliga, após péssimo começo de temporada. Durante esse período, os prussianos conquistaram dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados.

No entanto, o último revés do BVB na competição, foi justamente para o RB Leipzig em casa por 3 a 2, através da 14ª rodada. A partir daí, os aurinegros nunca mais perderam no Campeonato Alemão e seguem vivos por uma vaga direta para a próxima edição da Champions League.

Nesse momento, o Dortmund se mantém fora do pelotão de elite da Bundesliga e ocupa a zona de classificação para a fase de grupos da Europa League.

Atuando fora de casa pelo Campeonato Alemão, o Borussia possui a quarta melhor campanha como visitante na competição nacional, com três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em oito jogos disputados até o momento.

Borussia Dortmund terá vários desfalques para enfrentar o Colônia neste fim de semana

Para essa partida, o técnico Edin Terzic terá que lidar com vários desfalques, como nos casos de Julien Duranville, Felix Nmecha, Julian Ryerson e Karim Adeyemi, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Borussia Dortmund também não vai poder contar com o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e o atacante Sébastien Haller, que estão servindo suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.