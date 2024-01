Bayer Leverkusen tenta ampliar liderança e recorde no returno da Bundesliga

Em grande fase nesta atual temporada, o Bayer Leverkusen retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Alemão e dessa vez para enfrentar o RB Leipzig neste sábado (20), às 14h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada, na Red Bull Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Werkself se mantém firmes na primeira colocação com 45 pontos somados, incluindo 14 vitórias e apenas três empates.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também busca ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão, em caso de vitória neste fim de semana. Para conseguir esse objetivo, os leões precisam torcer por um tropeço do Bayern de Munique, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Werder Bremen na Allianz Arena.

Além disso, o time comandado pelo Xabi Alonso ainda não foi derrotado nesta atual edição da Bundesliga e chega bastante embalado para enfrentar o RB Leizpig fora de casa.

Pelo Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen possui o segundo melhor ataque da competição com 47 gols somados e cinco a menos que o Bayern de Munique, que tem 52.

Além disso, o Leverkusen também é o único clube das cinco principais ligas europeias que sequer foi derrotado nesta atual temporada, com 22 vitórias e três empates, incluindo Bundesliga, Europa League e DFB-Pokal.

No torneio da UEFA, os Werkself terminaram com a melhor campanha na fase de grupos, se classificando diretamente para às oitavas de final, após terminar em primeiro lugar da chave H com 100% de aproveitamento.

Bayer Leverkusen terá força máxima para enfrentar o RB Leizpig neste sábado pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição neste fim de semana contra o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão.

Por outro lado, os Werkself terão que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e do atacante Victor Boniface, que estão entregues ao departamento médico e ficam da fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Além deles, o Bayer Leverkusen também não vai poder contar com Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou e Amine Adli, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.