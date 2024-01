Milan quer diminuir distância para o líder da Serie A nesta rodada

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, o Milan terá mais um desafio importante na competição nacional e dessa vez para enfrentar a Udinese fora de casa neste sábado (20), às 16h45 (horário de Brasília), através da 21ª rodada, no Estádio Friuli.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os rossoneros se mantém na terceira posição com 42 pontos conquistados, com 13 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas.

Dessa forma, o Milan também quer diminuir a distância para a líder Internazionale, caso que vença a Udinese ainda nesta rodada do Campeonato Italiano.

Nesse momento, apenas nove pontos separam os arquirrivais de Milão na tabela de classificação da Lega Serie A. Porém, os rossoneros precisam torcer para um tropeço da Juventus, que ocupa a vice-liderança e ainda enfrentará Sassuolo e Lecce nos próximos jogos.

Além disso, os comandados de Stefano Pioli também não sabem o que é perder no Campeonato Italiano há cinco partidas seguidas. Durante esse período, os lombardos conquistam quatro vitórias e apenas um empate.

No entanto, o último revés do Milan na Lega Serie A, foi justamente para a Atalanta por 3 a 2, através da 15ª rodada. A partir daí, os rossoneros nunca mais foram derrotados na competição e seguem firmes na luta pelo título do Scudetto, que não vem desde a temporada 2021/22.

Para o restante da temporada, o clube milanista terá pela frente apenas a Europa League e a Lega Serie A, após eliminação para a Udinese nas quartas de final da Coppa Italia, além de caírem na fase de grupos da Champions League.

Milan terá desfalques na defesa contra a Udinese pelo Campeonato Italiano

Diante da Udinese, o Milan terá que lidar com vários desfalques na defesa, como nos casos dos zagueiros Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw e do lateral-direito Alessandro Florenzi, que estão no departamento médico se recuperando de lesões e ficam de fora da partida deste fim de semana.

Além deles, os rossoneros também não vão poder contar com o volante Ismaël Bennacer e o atacante Samuel Chukwueze, que foram convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações.