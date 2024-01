Visando evolução, Bruno Lamas foca em pré-temporada com o Busan IPark

Depois de grande temporada em que alcançou os melhores números da carreira como profissional, o brasileiro Bruno Lamas já se prepara para mais um ano com camisa do Busan IPark.

Após 12 gols marcados e oito assistências concedidas em 35 jogos realizados na época passada, o meio-campista foca em uma boa preparação visando o seu melhor desempenho no futebol coreano.

"Uma pré-temporada bem-feita vai ditar a sequência da temporada. Dando seu máximo, você chegará com força, resistência e aí depois é só se manter durante a temporada. Eu acho isso muito importante e faz toda a diferença. A gente sofre muito nesse início, mas depois agradece lá na frente." - explicou.

Já sobre suas metas pessoais, o jogador com passagens pelas bases de São Paulo, Santos e Cruzeiro no Brasil ressalta a vontade de conseguir números ainda melhores no decorrer deste ano.

"Eu me preparei e botei na cabeça que eu iria fazer 10 gols e acabei fazendo 12 na última temporada, então acho que tudo é questão de estar preparado e focado no que você pretende fazer. E esse ano pretendo fazer ainda melhor e vou me preparar ainda mais." – disse antes de completar.

"Subir o time de divisão é minha primeira meta. Depois quero melhorar os meus números pessoais, pois quero fazer melhor do que na última temporada." – completou o jogador natural de São José do Rio Preto.

O Busan IPark por muito pouco não conquistou o tão sonhado acesso à elite da Coreia do Sul na sua última participação na K. League 2. Oportunidade que o time de Bruno Lamas e companhia foi eliminado no play-off.