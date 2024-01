Após dois empates consecutivos, a Argélia vai em busca de recuperação na Copa Africana de Nações e o desafio dessa vez será contra a Mauritânia nesta terça-feira (23), pela última rodada da fase de grupos, às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Paz de Bouaké, na Costa do Marfim.

Na tabela de classificação do Grupo D, os Guerreiros do Deserto aparecem na terceira colocação com apenas dois pontos em duas partidas.

Para avançar às oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Argélia precisa apenas da vitória contra a Mauritânia e torcer para um empate entre Angola e Burkina Faso, que ainda se enfrentam também no mesmo dia.

Além disso, os comandados de Djamel Belmadi também podem terminar em primeiro lugar da chave, caso que vença os Leões de Chinguetti por um placar elástico nesta terça-feira.

Nesse momento, a Argélia só marcou apenas três gols na fase de grupos da Copa Africana de Nações ao lado de Burkina Faso e um a menos que Angola que tem quatro.

Nos últimos dois jogos, os Guerreiros do Deserto perderam todo o favoritismo na chave, após tropeçarem contra Angola e Burkina Faso e agora chegam bastante pressionados para enfrentar a Mauritânia na terceira e última rodada do Grupo D.

Dessa forma, a Argélia também tenta espantar o fantasma na Copa Africana de Nações, após terminar a última edição em 2021, na lanterna com apenas um ponto conquistado e sendo eliminada ainda na fase de grupos.

Além disso, os argelinos vão em busca do tricampeonato continental, que não vem desde a temporada de 2019, quando os comandados de Djamel Belmadi derrotaram o Senegal na decisão por a 1 a 0, no Estádio Internacional do Cairo, no Egito.

Argélia aposta nos gols de Baghdad Bounedjah contra a Mauritânia pela Copa Africana de Nações

Diante da Mauritânia, os Guerreiros do Deserto apostam muito na boa fase do atacante Baghdad Bounedjah, que é o artilheiro da seleção argelina na Copa Africana de Nações com três gols anotados.

Além deles, a Argélia ainda conta com os atacantes Riyad Mahrez e Islam Slimani, os volantes Sofiane Feghouli e Ismaël Bennacer, o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini e o meia Houssem Aouar, que são outras peças importantes para o técnico Djamel Belmadi na competição.