Após se despedir do SJK, da Finlândia, o lateral esquerdo Murilo Henrique acertou com o Johor Darul, da Malásia. Após seis anos no futebol europeu, o capixaba assinou contrato de duas temporadas e meia com a equipe que vem de dez títulos nacionais seguidos.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. O Johor é um clube de muita tradição na Malásia, atual deca campeão nacional, então eu chego com uma motivação enorme para ajudar o clube a alcançar grandes conquistas e crescer também no âmbito internacional. Quando eu recebi o convite fiquei imensamente honrado e vou dar o meu máximo para contribuir da melhor forma”, disse Murilo.

Historicamente, o clube conta com um grande número de atletas do Brasil. o atacante Diogo, ex-Portuguesa, Santos, Flamengo e Palmeiras, e o zagueiro Maurício, que atuou no Palmeiras, Sporting, Lazio e Spartak de Moscou. Atualmente conta com Bergson, revelado pelo Grêmio e com passagens por Ceará e Fortaleza.

“O Johor é um clube com muita história envolvendo brasileiro. Atualmente tem o Bergson, que é um ídolo aqui. É bom saber dessa identificação e espero agora construir também a minha história. Como eu disse, me sinto feliz, motivado e com grande expectativa para retribuir dentro de campo”, completa Murilo Henrique.

Apesar de ter começado a carreira no Sub-17 do São Francisco do Conde em 2012, Murilo Henrique se profissionalizou em Portugal, defendendo a equipe B do Varzim, em 2014. Após o processo de profissionalização, retornou ao Brasil para defender Linhares e Rio Branco (AC), entre 2015 e 2016. No mesmo ano, retornou à Europa para atuar no Areas e Ourense, ambos da Espanha. Por fim, foi contratado pelo SJK, quando foi eleito o melhor lateral do país.

Seus dois últimos anos na Finlândia foram de retornos: após disputar 33 jogos, marcar um gol e dar seis assistências pelo HJK, foi novamente contratado pelo SJK para a temporada de 2023, onde entrou em campo (somando todas as temporadas) em 67 jogos, com dois gols e 21 assistências.