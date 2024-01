Em situação complicada na Copa Africana de Nações, a Tunísia terá um desafio importante nesta quarta-feira (24) e dessa vez para enfrentar a África do Sul, pela última rodada da fase de grupos, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Amadou Gon Coulibaly, na Costa do Marfim.

Na tabela de classificação do Grupo E, as Águias de Cartago estão na lanterna com apenas um ponto somado em duas partidas, incluindo uma derrota e um empate.

Dessa forma, a Tunísia busca milagre para se classificar diretamente para as oitavas de final da Copa Africana de Nações e torcer por um tropeço da Namíbia que enfrenta o Mali também nesta quarta-feira.

No entanto, a seleção comandada pelo técnico Jalel Kadri precisa apenas da vitória contra a África do Sul na rodada e manter as esperanças de conquistar o bicampeonato, que não vem há 20 anos, quando as Águias de Cartago venceram o Marrocos na decisão.

Durante a primeira rodada do Grupo E da Copa Africana de Nações, a Tunísia decepcionou seus torcedores no Amadou Gon Coulibaly ao ser derrotada para a modesta Namíbia por 1 a 0 na estréia.

No jogo seguinte, as Águias de Cartago tiveram mais uma atuação abaixo do esperado e só ficaram apenas no empate por 1 a 1 contra a seleção da Mali. Com o resultado no último fim de semana, os tunisianos se complicaram cada vez mais por uma vaga nas oitavas de final do torneio continental