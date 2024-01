No último final de semana, o Real Oviedo venceu o Racing de Ferrol e venceu por 3 a 1 em partida válida pela LaLiga 2. Um dos destaques da partida foi atacante Alemão, o ex-jogador do Inter protagonizou um momento memorável ao marcar mais um golaço pelo clube espanhol. O jogador brasileiro, que recentemente se tornou pai, dedicou o gol ao seu filho que acabou de nascer.

“Estou vivendo um momento especial na minha vida com o nascimento do meu filho. Estou muito feliz pelo gol, pois além de ser o meu primeiro gol na liga, pude dedicar a ele. Me sinto abençoado por compartilhar essa felicidade com minha família e equipe”, declarou Alemão.

Alemão chegou ao Real Oviedo em julho de 2023. O jogador de 25 anos foi repassado por empréstimo pelo Grupo Pachuca ao Oviedo, que disputa a segunda divisão da Espanha. No clube espanhol o atacante vem se destacando desde de a sua chegada, ele já participou de 15 partidas e marcou dois gols.

“Desde a minha chegada em Oviedo, tenho me sentido muito feliz com a oportunidade de jogar meu primeiro campeonato europeu. Meus companheiros de equipe, staff do clube e torcedores me receberam muito bem. Me sinto em casa. O campeonato é muito disputado mas temos uma grande equipe pronta para alcançar os objetivos do clube. Estou focado em contribuir da melhor forma possível para o sucesso do Real Oviedo”, finalizou o brasileiro.

Antes do Real Oviedo, Alemão jogava pelo Internacional. Ele chegou no clube gaúcho em 2022 e foi artilheiro da equipe no ano, com dez gols. Em sua passagem pelo Inter, o atacante somou 71 partidas e 14 gols. Em 2023, o jogador acabou perdendo espaço com as chegadas de Luiz Adriano e Enner Valencia.