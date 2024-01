Embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, o Milan entra em campo novamente e o desafio dessa vez será contra o Bologna neste sábado (27), pela 22ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os rossoneros se mantém na terceira colocação com 45 pontos conquistados, incluindo 16 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Milan também busca chegar ao sétimo jogo de invencibilidade no Campeonato Italiano, em caso de vitória sobre o Bologna no fim de semana.

Durante esse período, os comandados de Stefano Pioli venceram o Monza, o Sassuolo, o Empoli, a Roma e a Udinese e ficam no empate contra a Salernitana por 2 a 2, através da 17ª rodada.

No entanto, a última derrota do Milan no Campeonato Italiano, foi justamente para a Atalanta fora de casa por 3 a 2 no dia 9 de dezembro de 2023. A partir daí, os rossoneros nunca mais perderam no Calcio e seguem vivos por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Além disso, o clube milanista é o dono do segundo melhor ataque da Lega Serie A com 41 gols marcados, somente ficando atrás da arquirrival Internazionale que tem 49.

Para o restante da temporada, o Milan terá apenas a Europa League e o Campeonato Italiano, após ser eliminado para a Atalanta nas quartas de final da Copa da Itália, além de caírem na fase de grupos da Champions League.

Atuando como mandante pela Lega Serie A, o time rossonero possui a quarta melhor campanha, com oito vitórias e dois empates em 10 jogos disputados até o momento.

Milan segue com problemas na defesa para enfrentar o Bologna neste fim de semana

Diante da Udinese, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com vários desfalques e tratam-se dos zagueiros Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, do volante Ismaël Bennacer e do meio-campista Tommaso Pobega, que seguem lesionados e ficam de fora da partida deste fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Além deles, o Milan também não vai poder contar com o atacante Samuel Chukwueze, que foi convocado pela seleção da Nigéria para a disputa da Copa Africana de Nações.