Juventus e Empoli se enfrentaram em jogo válido pela 22ª rodada da Serie A Calcio, no Juventus Stadium, em Turim, neste sábado (27).Os gols da partida foram de Dusan Vlahovic para os donos da casa e para os visitantes o empate veio com Tommaso Baldani.

Com 53 pontos de totalidade no campeonato, o time de Turim continua na liderança tendo dois jogos a ais que o vice líder Inter. Já o Empoli está em penúltimo lugar do italianão com apenas 17 pontos, somente a frente da Salernitana.

A partida começou coma equipe da casa indo atras do resultado e fazendo uma pressão alta na saída de bola dos adversários que espantados erravam muito. Até que aos 15 minutos de jogo o atacante Milik do juventus resolveu dar um carrinho criminoso com a sola do pé em Yuri cerri e não teve jeito, foi expulso pelo árbitro. Desse modo o jogo mudou co o Empoli retomando sua confiança e indo para cima do time da casa. Foi dominio total dos visitantes com quase nenhum ataque da Juve.

Na segunta parte do confronto o Juventus voltou com outra postura e partiu para o ataque sufocando o time visitante em sua defesa. Com apenas 6 minutos jogados da etapa final Vlahovic fez o gol do time da casa. A bola ficou em disputa depois de um bom cruzamento de escanteio de Mirretti e sobrou livre a bola na área para o goleador que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Com 25 minutos jogados pela segunda etapa o bravo Empoli empatou. O gol saiu de Tommaso Baldasani após receber a bola e girar para chute belo de fora da área. A partir de então, o jogo passou a ficar mais equilibrado, com poucas chances de ataque para ambas as equipes e terminando dessa forma.

Sequência

A Juventus voltará jogar no próximo domingo, às 16H45 (de Brasília), contrao vice líder Inter de Milão, na casa dos Nerazzurri. Já o Empoli, em casa vai enfrentar o Genoa no sábado, às 11H.