Na tarde desta sexta-feira (26), o Chelsea recebeu o Aston Villa, no Stanford Bridge, em jogo válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra. O jogo terminou 0 a 0 e, por isso, um novo jogo acontecerá no Villa Park, em Birmingham, para definir qual das duas equipes vai para as oitavas de final do torneio.

Escalações

Os times foram a campo com:

Chelsea: Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Colwill; Caicedo, E. Fernandez, Gallaghter; Sterling, Palmer, Mudryk.

Aston Villa: E. Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; Kamara, D. Luiz, Tielemans; Diaby, Watkins, McGinn.

Brasileiro em campo



No jogo de hoje, cada time teve um brasileiro defendendo suas cores, do lado do Chelsea, o experiente Thiago Silva, que já disputou quatro Copas do Mundo defendendo a seleção canarinho. Do lado do Aston Villa, o volante Douglas Luiz, que ainda busca espaço na seleção, esteve em campo.

Um brasileiro assustou



Logo no início da partida, o Chelsea tomou um susto com uma chegada de Douglas Luiz, abrindo o placar para o time visitante. Mas o VAR (Video Assistant Referee ou árbitro de vídeo, em português) anulou o gol, sinalizando um toque de mão na origem da jogada.

Chelsea dominante



Depois do gol sofrido, o Chelsea passou a dominar as ações com a bola, criando as melhores oportunidades da partida, mas os esforços não foram suficientes para furar o bloqueio do Aston Villa.

Segundo tempo diferente



Na segunda metade do jogo, os comandados de Unai Emery conseguiram igualar as ações em campo, mas esbarrou na boa partida que fez o goleiro Petrovic. O Chelsea ainda conseguiu criar boas chances, mas não conseguiu ter êxito.

Agenda das equipes



Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da 22ª rodada da Premier League. O Aston Villa recebe o Newcastle, na terça-feira (30) às 17h15 (horário de Brasília), enquanto o Chelsea visita o Liverpool na quarta-feira, no mesmo horário.