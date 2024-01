Na tarde deste domingo (28), Borussia Dortmund recebeu o VfL Bochum pela 19ª rodada da Bundesliga. O time da casa venceu por a 1, com hat trick do centroavante Niclas Füllkrug.

A previsão era de um jogo tranquilo, mas os visitantes ameaçaram o Dortmund com contra-ataques frequentes. O zagueiro Nico Schlotterbeck ainda fez um gol contra bizarro, deixando os torcedores da Muralha Amarela apreensivos.

Pênalti e falha incrível

Logo no início da partida, o atacante Donyell Malen aproveitou o passe para driblar Manuel Riemann, mas foi parado pelo goleiro com falta dentro da área. Füllkrug bateu com tranquilidade no canto inferior esquerdo, 1 a 0.

Foto: Divulgação / Borussia Dortmund

O primeiro tempo foi de domínio aurinegro, porém, aos 44', o zagueiro fez uma lambança empatando a partida. Nico Schlotterbeck deslizou em um carrinho para cortar cruzamento, o corte entretanto, foi direto para o fundo da rede antecipando o goleiro, 1 a 1.

Gols vencedores de Füllkrug

O gol contra abalou o time da casa, Vfl Bochum voltou do vestiário gostando da partida e oferecendo perigo ao Dortmund. Os ataques iniciais no segundo tempo não foram suficientes para virar o resultado, mantendo a igualdade no placar.



Borussia se apoiou na qualidade de seu centroavante e deu certo. Aos 71', Sabitzer fez jogada na direita e cruzou alto achando o artilheiro, um cabeceio perfeito subindo mais que os defensores para colocar o 2 a 1 no placar.

Os visitantes não conseguiram criar jogadas após este balde de água fria. Füllkrug novamente fez jogada, tocando ao seu companheiro que sofre o pênalti, ele bate e confirma o placar final, 3 a 1.

Foto: Divulgação / Borussia Dortmund

Próximos jogos

Dortmund entrou no G-4 com esta vitória, são 13 pontos de distância para o líder Leverkusen. O time segue vivo na Liga dos Campeões e enfrenta o PSV Eindhoven no dia 20 de fevereiro, na Holanda, em jogo de ida das oitavas de final.