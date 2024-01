Neste domingo (28), a Internazionale manteve sua sequência invicta no Campeonato Italiano, ao derrotar a Fiorentina fora de casa pelo placar de 1 a 0, através da 22ª rodada do Calcio, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante argentino Lautaro Martínez, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, a Internazionale reassumiu a liderança do Campeonato Italiano nos 54 pontos, graças ao tropeço da Juventus, que só ficou apenas no empate contra o Empoli por 1 a 1.

Por outro lado, a Fiorentina caiu para a quinta colocação da Lega Serie A com 34 pontos e está há dois da Atalanta, que ocupa a zona de classificação para a Champions League, através da quarta posição.

Lautaro Martínez marca o gol da vitória da Inter de Milão na primeira etapa

Durante a primeira etapa, a Fiorentina tomou conta do jogo, tendo mais a posse de bola e finalizando mais com perigo. Porém, os mandantes não conseguiram converter nenhuma destas chances para a meta adversária.

Logo aos 10 minutos, a Viola chegou abrir o placar com Nzola, que invadiu a área e bateu saída de Sommer. Porém, o bandeira acabou marcando impedimento na jogada e o gol foi anulado.

Três minutos depois, a Internazionale deu a resposta e saiu na frente com Lautaro Martínez, que aproveitou cobrança de escanteio e cabeçou na primeira trave para fazer 1 a 0. O artilheiro do Campeonato Italiano chegou ao seu 19° gol na competição.

Antes do intervalo, os nerazzuris chegavam com bastante perigo nos contragolpes e criaram grandes oportunidades de aumentar o marcador, com Marcus Thuram e Davide Frattesi.

Na volta para o segundo tempo, a Internazionale chegou ao segundo gol aos 19 minutos com Marko Arnautovic, que recebeu passe de Mkhitaryan na grande área, ajeitou o corpo e finalizou para as redes, mas o lance acabou sendo invalidado por impedimento na jogada.

Mesmo em desvantagem, a Fiorentina ainda teve a chance de empatar a partida de pênalti, com Nicolás González que bateu fraco demais e recuou a bola para o goleiro Sommer, que defendeu com tranquilidade.

Após o gol perdido, o lance deu um balde de água fria nos mandantes, que pareciam não acreditar que conseguiriam igualar o marcador ainda na segunda etapa.

Do outro lado, a Internazionale voltou a controlar a posse de bola e segurando o placar até o apito final, para garantir os três importantes pontos fora de casa.

Próximos compromissos:

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Internazionale retorna a campo no próximo domingo (4) no Derby D'Italia no clássico contra a Juventus, em confronto direto pela liderança, às 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.

Do mesmo modo, a Fiorentina enfrentará o Lecce fora de casa nesta sexta-feira (2), pela abertura da 23ª rodada da Lega Serie A, no Estádio Via del Mare, também no mesmo horário.