No encerramento da quarta fase da Copa da Inglaterra neste domingo (28), o Manchester United venceu o Newport por 4 a 2 em duelo realizado no Rodney Parade, com gols marcados por Bruno Fernanes, Kobbie Mainoo, Antony e Hojlund, avançando às oitavas de final.

Newport County resistiu à pressão dos Red Devils

Tudo indicava que o Manchester United encontraria poucas dificuldades diante de uma equipe da League Two (quarta divisão), ainda mais quando Bruno Fernandes abriu o placar com apenas seis minutos de jogo. Antony recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e rolou no meio para o artilheiro português soltar o chute rasteiro no canto do goleiro adversário.

Com apenas 12 minutos de jogo, os Red Devils ampliaram a vantagem. Diogo Dalot fez ótima jogada pela direita e encontrou Mainoo na entrada da área. O atacante finalizou no canto direito e novamente furou às redes do Newport, encaminhando uma vitória tranquila.

O Manchester United chegou perto do terceiro depois que Garnacho invadiu a área em velocidade para bater cruzado, mas a bola acabou parando no travessão. Na sequência, Garnacho rolou da esquerda para o centro da área achando Antony, bloqueado pelo zagueiro na finalização.

Contudo, o domínio da equipe de Erik ten Hag não assustou o Newport County, que se manteve na partida e marcou aos 35'. Após rebatida de Lisandro Martínez, Morris dominou no meio e arriscou de fora da área em um golaço no canto do goleiro.

Manchester United sofreu muitos sustos no segundo tempo

No segundo tempo, o Newport voltou a surpreender e buscou o empate com apenas dois minutos em um momento histórico para o clube da quarta divisão inglesa. Após cruzamento vindo da esquerda, Evans se atirou na bola e concluiu na medida.

O gol de empate deixou o Manchester United muito assustado dentro de campo perdendo dividas no meio-campo, sem conseguir finalizar no alvo, levando pressão dos mandantes. Porém, aos 22 minutos, Luke Shaw fez bela jogada pela esquerda e cortou para bater na trave. A sobra ficou com Antony, que finalizou de primeira e marcou o terceiro dos Red Devils.

Com 73% de posse no restante do segundo tempo, o United não teve uma atuação brilhante mas acabou neutralizando o ímpeto ofensivo do Newport County, que estava mais preocupado em não sofrer gols.

Nos acréscimos, aos 49 minutos, McTominay achou ótimo passe para Garnacho servir Mainoo na área. O jovem finalizou com categoria e o goleiro adversário defendeu, mas Hojlund aproveitou novo rebote e finalizou a vitória do Manchester United com surpreendente dificuldade.

Sequência

Nas oitavas de final da FA Cup, o Manchester United terá pela frente o vencedor do confronto replay entre Nottingham Forest e Bristol City. Esta partida ocorrerá no dia 7 de fevereiro.