Nesta segunda feira (29), a Roma foi até Salerno para enfrentar o lanterna da competição e time da casa, a Salernitana. Com gols de Dybala, batendo pênalti, e Pellegrini, Os Lobos venceram e assumiram a quinta colocação. Porém, mesmo com a vitória, o time pode perder a posição para Lazio, Fiorentina ou Bologna, ambos tem 1 jogo a menos e apenas um ou dois pontos de diferença para a equipe de De Rossi.

De Rossi esteve a beira do campo pela segunda vez como treinador do clube italiano, onde é considerado ídolo, e conseguiu mais uma vitória. O atual técnico também comandou a equipe em um amistoso contra o Al-Shabab, onde também venceu por 2 a 1. Antes do novo treinador assumir a Roma vinha de uma sequência de três jogos sem vitórias, sendo elas derrotas para Milan e Lazio.

Vitória para embalar

O primeiro tempo a Salernitana veio para cima tentando abrir o placar e tentando melhorar sua situação na tabela. Aos 31, Tchaouna saiu sozinho por trás da defesa após lançamento, mas perdeu a passada e chutou fraco no meio do gol. Após esse foram uma chuva de gols perdidos e chances de sair na frente do placar.

Depois de um primeiro tempo que a zebra quase caminhou em Salerno, logo aos 3 minutos Os Lobos conseguiram um pênalti. Depois de um cruzamento de El Shaarawy, Cristante cabeceou e a bola pegou no braço de Maggiore e o árbitro assinalou a marca da cal. Dyabala foi para a bola e abriu o marcador. Aos 11 minutos, novamente Dybala, achou um passe perfeito de calcanhar para Karsdorp que cruzou para Pellegrini. O camisa 7 entrou sozinho na pequena área apenas tendo que empurrar para fazer o 2 a 0.

Logo após o segundo gol, os mandantes reagiram e diminuiram o placar com Kastanos. Tchaouna se redimiu do gol perdido na primeira etapa e acertou um belíssimo cruzamento para o meio campista subir sozinho no meio da área para fazer o 2 a 1. Depois disso o time de Inzaghi tentou pressionar para empatar, mas não conseguiu converter em gol.

Como fica a tabela?

Com a vitória a Roma chega a 35 pontos e assume a quinta posição, porém provisoriamente porque pode ser ultrapassada por Lazio, Fiorentina ou Bologna que ainda não jogaram na rodada. Já a Salernitana, se mantém como o lanterna da Serie A com apenas 2 vitórias em 22 jogos e apenas 12 pontos.