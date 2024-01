Invicto há seis partidas nesta atual temporada, o Atlético de Madrid entra em campo novamente pelo Campeonato Espanhol e dessa vez para enfrentar o Rayo Vallecano nesta quarta-feira (31), através da 20ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano.

Na tabela de classificação de LaLiga, os Colchoneros aparecem na terceira colocação com 44 pontos conquistados, incluindo 14 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Dessa forma, o Atlético de Madrid também não sabe o que é perder como mandante no Campeonato Espanhol e com isso tenta manter sua invencibilidade de 11 jogos em casa. Durante esse período, os comandados de Diego Simeone conquistou 10 vitórias e apenas um empate.

Além disso, os colchoneros buscam abrir uma vantagem na busca por uma vaga na próxima edição da Champions League, em caso de vitória nesta quarta-feira sobre o Rayo Vallecano.

No entanto, o Atlético de Madrid terá que torcer por um tropeço do Athletic Bilbao, que é o primeiro time fora do G4 do Campeonato Espanhol e só retorna a campo nesta sexta-feira (2) contra o Mallorca, às 17h, pela abertura da 23ª rodada, no Estádio de San Mamés.

Antes do duelo contra o Rayo Vallecano, os Colchoneros atravessam um momento favorável nesta atual temporada com quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos disputados.

Enquanto na Copa del Rey, o Atlético de Madrid despachou o Lugo na segunda fase, eliminou o arquirrival Real Madrid nas oitavas de final e passou pelo Sevilla nas quartas, até chegar as semifinais da competição nacional.

Atlético de Madrid terá força máxima para enfrentar o Rayo nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Diego Simeone deverá escalar o Atlético de Madrid com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira contra o Rayo Vallecano, no Cívitas Metropolitano.

Entre os titulares, está a dupla de ataque formada por Álvaro Morata e Antoine Griezmann, que são as principais referências ofensivas dos colchoneros na temporada e juntos já marcaram 37 gols, incluindo LaLiga, Champions League e Copa del Rey.

Por outro lado, o Atlético de Madrid terá que lidar com os desfalques do zagueiro José Giménez, do lateral-direito César Azpilicueta, do meio-campista Thomas Lemar e dos atacantes Marcos Paulo e Vitolo, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os colchoneros também correm o risco de perder Koke e Saúl Ñíguez, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada e podem ser ausências na próxima rodada.

Provável escalação do Atlético de Madrid contra o Rayo Vallecano

Oblak; Savic, Witsel e Hermoso; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke, Rodrigo De Paul e Riquelme; Griezmann e Memphis Depay.