Após eliminação para o Manchester City na última sexta-feira na FA Cup, o Tottenham agora joga todas as suas fichas no Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Brentford nesta quarta-feira (31), em confronto válido pela 22ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Na tabela de classificação da Premier League, os Spurs se mantém na quinta colocação nos 40 pontos somados, incluindo 12 vitórias, quatro vitórias e cinco derrotas.

Dessa forma, o Tottenham precisa muito do resultado em casa nesta quarta-feira para se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da fase de grupos da Champions League.

No entanto, os comandados de Ange Postecoglou podem entrar no G4 do Campeonato Inglês, ainda mais com o tropeço do Aston Villa, que foi derrotado em casa para o Newcastle United por 3 a 1, na última terça-feira.

Diante do Brentford, o Tottenham busca voltar a vencer na Premier League após ficar no empate contra o Manchester United por 2 a 2, no dia 14 de janeiro, em confronto válido pela 21ª rodada, em pleno Old Trafford.

Atuando como mandante no Campeonato Inglês, os Spurs não sabem o que é perder há três partidas. Durante esse período, o clube do norte de Londres derrotou o Newcastle, o Everton e o Bournemouth, respectivamente.

Em contrapartida, o último revés do Tottenham em casa na Premier League, foi justamente para o West Ham por 2 a 1, em dezembro do ano passado. Desde então, os Lilywhites nunca mais perderam em seus domínios e chegam bastante embalados para o confronto desta quarta-feira.

Tottenham terá o desfalque de Son contra o Brentford nesta quarta-feira

Para esse confronto, o técnico Ange Postecoglou terá que lidar com um desfalque importante e trata-se do atacante Heung-Min Son, que foi convocado pela da Coreia do Sul para a disputa da Copa da Ásia.

Além do sul-coreano, o Tottenham também não vai poder contar com Yves Bissouma e Pape Sarr, que estão com suas respectivas seleções na Copa Africana de Nações.

Do mesmo modo, os Spurs terá que prescindir de alguns jogadores contra, como nos casos de Manor Solomon, Alejo Véliz, Ben Davies, Ivan Perišić, Giovani Lo Celso e Ryan Sessegnon, que ainda estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta quarta-feira.

Por outro lado, o Tottenham deverá escalar o trio de ataque formado por Kulusevski, Richarlison e Timo Werner, que são as principais de gols do clube londrino contra o Brentford nesta rodada.

Provável escalação do Tottenham contra o Brentford:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Pierre Hojbjerg, Bentancur e Johnson; Dejan Kulusevski, Timo Werner e Richarlison