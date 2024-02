Atacante brasileiro Mateus Totô estreia de forma positiva em novo desafio no Oriente Médio. O jogador, que possui passagens nos Emirados Árabes, Kuwait e Iraque, agora, começou a sua trajetória no Bahrein, pelo time do Al-Shabab Club. Revelado no Brasil pelo Comercial-SP, o atleta, desde 2021, atua no mercado internacional. Em bate-papo, Mateus Totô avaliou o seu início no Al-Shabab:

“Estou feliz e motivado para esse novo desafio na minha carreira. Já tive a oportunidade de estrear pela Copa e ajudar a minha equipe com um gol. Com humildade, seguiremos trabalhando em busca dos objetivos do clube na atual temporada”.

Aos 28 anos, o jogador está acostumado a atuar em locais diferentes na bola. Por sinal, ano passado, Mateus Totô fez grande temporada pelo Kasetsart University, equipe da Tailândia, na qual marcou 12 gols pela Thai League 2. Na conversa, o atleta falou sobre o seu último ano:

“Graças a Deus performei bem na Tailândia. Tive uma boa minutagem e pude colaborar com gols, que é o que se espera de um atacante”.