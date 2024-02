Em grande fase nesta atual temporada, o Real Madrid terá mais um desafio importante na luta pela ponta do Campeonato Espanhol e dessa vez para enfrentar o Getafe nesta quinta-feira (1), em jogo atrasado da 20ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez.

Na tabela de classificação de LaLiga, os Merengues aparecem na segunda colocação com 54 pontos conquistados, incluindo 17 vitórias, empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Real Madrid pode reassumir a liderança do Campeonato Espanhol, em caso de vitória sobre o Getafe fora de casa nesta quinta-feira e também podendo ultrapassar o Girona, que só retorna a campo no próximo sábado (3) contra o Real Sociedad, pela 23ª rodada, no Estadi Montilivi.

No entanto, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti não sabe o que é perder em LaLiga há 15 partidas consecutivas. Durante esse período, os Merengues conquistaram 12 vitórias e apenas três empates.

Em contrapartida, o único e último revés dos Galácticos no Campeonato Espanhol foi justamente para o arquirrival Atlético de Madrid por 3 a 1 no dia 24 de fevereiro, através da sexta rodada da competição nacional.

Desde então, o Real Madrid nunca mais foi derrotado na competição nacional e se mantém vivo na caça ao líder Girona, que vem sendo a sensação desta atual temporada de LaLiga.

Além disso, o clube merengue possui a defesa menos vazada do Campeonato Espanhol com apenas 14 gols sofridos e também o segundo ataque mais positivo do torneio com 45 tentos anotados.

Real Madrid terá o retorno de Jude Bellingham para enfrentar o Getafe nesta quinta-feira

Para essa partida, o técnico Carlo Ancelotti deverá escalar o meia-atacante Jude Bellingham, que é o artilheiro dos Merengues no Campeonato Espanhol com 14 gols marcados e retorna ao time titular, após cumprir suspensão na última rodada.

Diante do Getafe, o Real Madrid também aposta muito na boa fase de Vinícius Júnior, que vem sendo outro nome de destaque do clube merengue nesta atual temporada.

Por outro lado, os Galáticos terão que lidar com apenas três ausências e tratam-se do goleiro Thibaut Courtois e dos zagueiros Éder Militão e David Alaba, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Real Madrid corre o risco de perder Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos nesta quinta-feira, ambos vão desfalcar o time no clássico contra o Atlético de Madrid no próximo fim de semana, no Santiago Bernabéu.

Provável escalação do Real Madrid contra o Getafe

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouameni, Luka Modric e Valverde; Jude Bellingham; Vinícius Júnior e Joselu.