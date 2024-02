Para ir em busca de sua primeira vitória em 2024, o West Ham retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Bournemouth nesta quinta-feira (1), em confronto válido pela 22ª rodada da competição nacional, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Na tabela de classificação da Premier League, os Hammers ocupam a sexta colocação com 35 pontos conquistados, incluindo 10 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Dessa forma, os comandados de David Moyes podem encostar no G5 do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o Bournemouth nesta quinta-feira e reduzir a vantagem para o Aston Villa, que foi derrotado para o Newcastle na última rodada por 3 a 1.

Entretanto, o West Ham precisa torcer por tropeços de seus principais concorrentes que ocupam o pelotão de elite da Premier League e também podendo sonhar uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Champions League.

Diante do Bournemouth, os Hammers tentam esquecer os últimos dois empates seguidos na competição para poder reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional e alçar vôos mais altos nesta atual temporada.

Porém, a última vez em que o West Ham venceu na Premier League, foi justamente no clássico contra o Arsenal por 2 a 0, no dia 28 de dezembro do ano passado, através da 19ª rodada, em pleno Emirates Stadium. Além disso, o clube londrino também foi eliminado para o Bristol City pela terceira fase da Copa da Inglaterra pelo placar agregado de 2 a 1.

Pelo Campeonato Inglês, os Irons estão invictos há cinco partidas, com três triunfos e dois empates e buscam manter o embalo diante do Bournemouth nesta quinta-feira. Em contrapartida, o último revés dos Hammers na competição, foi na goleada sofrida para o Fulham por 5 a 0, pela 16ª rodada.

West Ham terá vários problemas para enfrentar o Bournemouth na Premier League

Para essa partida, o técnico David Moyes terá que lidar com os desfalques de Lucas Paquetá e Michail Antonio, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os Hammers também não vão poder contar com o zagueiro Nayef Aguerd, que esteve com a seleção de Marrocos na Copa Africana de Nações e só deve ficar à disposição da comissão técnica no próximo fim de semana contra o Manchester United.

Do mesmo modo, o West Ham ainda terá mais duas ausências confirmadas para o confronto diante do Bournemouth e tratam-se de Vladimir Coufal e Said Benrahma, que vão cumprir suspensão automática nesta rodada.

Provável escalação do West Ham contra o Bournemouth

Areola; Johnson, Mavropanos, Zouma e Emerson Palmieri; Kalvin Phillips e Soucek; Kudus, Ward-Prowse e Cornet; Bowen.