Embalado por três triunfos consecutivos nos últimos jogos, o Borussia Dortmund entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Heidenheim nesta sexta-feira (2), pela partida de abertura da 20ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros se mantém na quarta colocação com 36 pontos somados, incluindo dez vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

Diante do Heidenheim, o Borussia Dortmund precisa do resultado positivo para se firmar de vez no pelotão de elite no Campeonato Alemão em busca de uma vaga para a próxima edição da Champions League.

No entanto, os comandados de Edin Terzic precisam torcer por tropeços de Stuttgart, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt, seus principais concorrentes na luta pelo G4 e só entram em campo no fim de semana.

Pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund não sabe o que é perder na competição há cinco partidas seguidas. Durante esse período, o clube vestfaliano conquistou três vitórias e apenas dois empates.

Em contrapartida, o último revés do Dortmund na Bundesliga, foi justamente para o RB Leipzig por 3 a 2, no dia 9 de dezembro de 2023, através da 14ª rodada. A partir daí, o BVB nunca mais foi derrotado na competição nacional e seguem invictos desde o final do ano passado.

Para o restante da temporada, os aurinegros agora jogam todas suas fichas nas oitavas de final da Champions League contra o PSV Eindhoven, com datas marcadas para os dias 20 de fevereiro e 13 de março, incluindo jogos de ida e volta.

Borussia Dortmund terá vários desfalques contra o Heidenheim nesta sexta-feira

Para essa partida, o técnico Edin Terzic terá que lidar com os desfalques de Felix Nmecha, Julien Duranville, Karim Adeyemi e Julian Ryerson e Antonios Papadopoulos, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Do mesmo modo, o Borussia Dortmund também não vai poder contar com o atacante Sébastien Haller, que está representando a Costa do Marfim na disputa da Copa Africana de Nações.

Além deles, os aurinegros ainda correm o risco de perder o zagueiro Mats Hummels, que está pendurado com quatro cartões amarelos, caso que seja advertido contra o Heidenheim, o defensor não enfrentará o Freiburg na próxima rodada.

Por outro lado, o Borussia Dortmund aposta muito na boa fase do centroavante Niclas Füllkrug, que foi um dos destaques do clube prussiano durante a retomada do Campeonato Alemão, com quatro bolas nas redes nos últimos dois jogos.

Provável escalação do Borussia Dortmund contra o Heidenheim

Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Ozcan e Brandt; Sancho, Füllkrug e Marco Reus.