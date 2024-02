Na tarde desta sexta-feira, Borussia Dortmund e Heidenheim se enfrentaram pela 20a rodada da Bundesliga e protagonizaram um jogo de poucas emoções. Os Pretos e Amarelos pouco criaram e somaram o quarto empate consecutivo na competição. O time mandante também preferiu não se expor. Resultado ruim para os Aurinegros na disputa pela qualificação para a próxima Champions League.

Heidenheim desperdiça chances



Com duas equipes com cenários completamente distintos, uma que figura entre as quatro primeiras posições e a outra que briga no meio da tabela, o Borussia deteve mais a posse de bola, enquanto o time da casa esperava para sair no contra-ataque. A posse do Aurinegro era pouco produtiva e não levava perigo nenhum ao gol de Kevin Muller.



O time da casa teve duas chances inacreditáveis que foram desperdiçadas por Tim Kleindienst, a primeira aos 14 minutos em uma roubada de bola e, quando foi finalizar chutou para fora, a outra veio logo em seguida, em jogada pelas beiradas, Kleindienst recebeu cruzamento perfeito e, na hora de tirar do goleiro, acabou mandando para fora.

Após o domínio das chances claras, o Dortmund teve um gol anulado ainda no final da primeira etapa, com Danyel Mallen, mas estava à frente e o VAR viu impedimento.

Segunda etapa de poucas oportunidades

A equipe comandada por Edin Terzic voltou melhor para a segunda etapa, que pressionou mais e teve mais objetividade. Apesar da melhora, não foi o suficiente para tirar o zero do placar, assim como o Heidenheim manteve sua postura defensiva e não levou perigo ao goleiro Alexander Meyer. A partida teve esse cenário até o fim e o placar permaneceu zerado.

Como fica?

Com o empate, o Borussia Dortmund se mantém na quarta posição com 37 pontos e vê a vaga para a próxima Champions se afunilar, já que empata pela quarta vez consecutiva. Enquanto o Heidenheim fica na nona posição com 24 pontos somados.

Próximos compromissos

O Borussia recebe o Freiburg na próxima sexta-feira (09), às 16h30 (de Brasília). Enquanto o Heidenheim visita o Werder Bremen no sábado (10), às 11h30 (de Brasília). Ambos duelos são válidos pela 21a rodada da Bundesliga.