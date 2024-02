O Athletic de Bilbao conquistou um brihante resultado contra o Mallorca. O confronto terminou 4 a 0, mas, cabia mais. O jogo ocorreu nesta sexta-feira (2), no estádio San Mamés, em Bilbao, casa do Athletic. Os 4 tentos marcados pelo time da casa foram dois de Yuri Berchiche, Gorka Guruzeta e Iker Muniain. Os dois de yuri no 1º tempo e os de Guruzeta e Munain na 2ª etapa.

O Bilbao vai a 5ª colocação do campeonato espanhol com 45 pontos em 23 partidas disputadas pela competição, ficando apenas a dois pontos do 4º lugar, o Barcelona. Já o Mallorca estacionou na 15ª posição na tabela com apenas 20 pontos e simplesmente está a quatro do z4.

Logo no início do duelo, aos 2 minutos de jogo o time da casa estava decidido a liquidar com a partida rápido e com seu futebol envolvente conseguiu chegar no ataque adversário e descolar uma falta. Após o cruzamento de Nico Williams para a área a bola foi desviada de leve por Yuri Berchiche com a ponta do pé e isso tirou o foco do goleiro que não conseguiu fazer a defesa.

Pouco tempo depois, aos 16 minutos, o mesmo Berchiche fez o segundo gol do time da casa. Dessa vez, foi após escanteio e ele de primeira chutou aa bola na gaveta. Com isso, o jogo começou a ficar bem calmo para o Bilbao que pouco mais fez durante a etapa de início.

No segundo tempo, o Mallorca começou dando trabalho, foram dois chutes a gol. Mas, os mandantes após mexerem no time voltaram a mandar na partida dificultando o jogo do visitante. Com 16 minutos chegou ao terceiro gol com Guruzeta. A jogada do gol foi uma bonita troca de passes em contra ataque do time da casa com belos toques dos irmãos Williams e finalização de Guruzeta de chapa para o gol.

O quarto gol do Athletic foi feito por Muniain, aos 44 do segundo tempo depois de o Mallorca tentar diminuir. Em uma jogada feita pelo lado direito do ataque De marcus cruzou rasteiro para o meio da área adversária nos pés de Muniain que teve somente o traalho de finalizar tirando do goleiro. E assim, se deu a goleada.

Sequência

O clube de Bilbao irá enfrentar o outro Atlético, o de Madrid em partida válida pelo 1º jogo da semifinal da Copa do Rei da Espanha, na quarta-feira (7), as 17h30, fora de casa. Já o Mallorca volta a participar de um jogo profissional na terça-feira (6) contra o Real Sociedad pelo 1º jogo da semifinal da Copa do Rei da Espanha, as 17h em casa.