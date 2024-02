Para se manter no pelotão de elite do Campeonato Italiano, a Fiorentina retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Lecce nesta sexta-feira (2), pela abertura da 23ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare.

Na tabela de classificação da Serie A, a Viola aparece na sexta colocação com 34 pontos conquistados, incluindo dez vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Dessa forma, a Fiorentina também precisa do resultado positivo contra o Lecce para retornar ao G4 do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, após ser derrotada para a Inter de Milão por 1 a 0 no último fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, os comandados de Vincenzo Italiano precisam torcer por tropeços de Atalanta e Roma, que ainda entram em campo nesta rodada.

No entanto, a Fiorentina ainda não venceu em 2024 e caiu bastante de rendimento nos cinco últimos jogos disputados. Durante esse período, os Gigliati somam dois empates e três derrotas, incluindo Serie A, Copa da Italia e Supercopa Italiana.

Em contrapartida, a última vez em que a Viola venceu no Campeonato Italiano, foi justamente contra o Torino pelo placar de 1 a 0, no dia 29 de dezembro de 2023, através da 18ª rodada do Calcio, no Estádio Artemio Franchi.

Além disso, a Fiorentina ainda tem uma partida a menos no Scudetto que seus principais concorrentes diretos por uma das vagas nas próximas competições europeias e têm mais chances de se recuperar na briga.

Fiorentina deve contar com a estreia de Belotti para enfrentar o Lecce nesta sexta-feira

Diante do Lecce, a Fiorentina deve contar com a estreia do atacante Andrea Belotti, que foi contratado junto a Roma no último dia da janela de transferências, foi imediatamente convocado às pressas pela comissão técnica, mas deve iniciar o confronto desta sexta-feira no banco de reservas.

Por outro lado, o técnico Vincenzo Italiano terá que lidar com os desfalques de Oliver Christensen, Dodô, Arthur Melo, Gaetano Castrovilli e Jonathan Ikoné, que desfalcam a Viola por lesão e suspensão, respectivamente.

Além deles, a Fiorentina também não vai poder contar com o atacante Christian Kouamé, que foi convocado pela seleção da Costa do Marfim para a disputa da Copa Africana de Nações.

No entanto, a novidade fica por conta do retorno de Nicolás González, que é o artilheiro da Viola nesta atual temporada com nove gols e deve começar a partida entre os titulares nesta sexta-feira.

Provável escalação da Fiorentina contra o Lecce

Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri e Biraghi; Maxime Lopez e Duncan; Nico González, Bonaventura e Sottil; Lucas Beltrán.