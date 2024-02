Neste sábado (3), o Tottenham voltou a tropeçar no Campeonato Inglês, ao ficar apenas no empate contra o Everton fora de casa por 2 a 2, em confronto válido pela abertura da 23ª rodada da competição nacional, no Goodison Park, em Liverpool.

Os gols da partida foram anotados por Richarlison que marcou duas vez para os Spurs, enquanto Jack Harrison e Jarrad Branthwaite deixaram tudo igual para os Toffees.

Com o resultado, o Tottenham se manteve na quarta colocação nos 46 pontos, mas pode ser ultrapassado para o Aston Villa que ainda enfrenta o Sheffield United neste fim de semana.

Dessa forma, os comandados de Ange Postecoglou também perderam a chance de encostar nos líderes do Campeonato Inglês e correm o risco de deixar o G4 ainda nesta rodada.

Por outro lado, o Everton deixou a zona de rebaixamento da Premier League e pulou para a 17ª colocação nos 19 pontos e agora seca o Luton Town que enfrenta o Newcastle fora de casa.

Richarlison marca dois gols mas Spurs cede empate para o Everton nos acréscimos

Durante a primeira etapa, os Spurs começaram com tudo e inauguraram o marcador aos três minutos, com Richarlison, que recebeu passe de Udogie pela esquerda e chutou de primeira para fazer 1 a 0. Além disso, o atacante brasileiro já havia marcado a lei do ex contra seu antigo clube no primeiro turno da Premier League.

Mesmo em desvantagem no placar, o Everton não se entregou e chegou ao empate com Jack Harrison, que aproveitou jogada ensaiada de escanteio e subiu de cabeça para deixar tudo igual no Goodison Park.

Antes do intervalo, o Tottenham pulou de novo na frente e novamente com Richarlison, que estava num dia inspirado e acertou um lindo de chute de longa distância para vencer o goleiro Pickford, que estava um pouco adiantado no lance.

Na volta para o segunda etapa, o Everton foi bastante superior que os Spurs e criaram bastante oportunidades de gol e chegaram novamente ao empate aos 49 e dessa vez com Branthwaite, que desviou de cabeça após bola parada e deixou tudo igual, 2 a 2.

Próximos compromissos

Para voltar a vencer na Premier League, os Spurs retornam a campo no próximo sábado (10) contra o Brighton, pela 24ª rodada, às 12h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Do mesmo modo, o Everton terá uma missão bastante complicada e justamente contra o poderoso Manchester City fora de casa, também no mesmo dia, às 9h30, no Etihad Stadium.