Artilheiro da J.League, Anderson Lopes viveu, em 2023, a sua temporada com mais gols na carreira. Foram 29 ao longo do ano, 22 deles na principal divisão do Campeonato Japonês, onde conquistou a Chuteira de Ouro e foi vice-campeão com o Yokohama F-Marinos.

De volta ao Japão após passar as férias no Brasil, o atacante recebeu a camisa 10 do Marinos, clube que defende desde 2022. Com o novo número, Anderson espera manter a alta média de gols pelo time de Yokohama.

“Feliz e honrado pela oportunidade de vestir a camisa 10 do Marinos. Tive a felicidade de ser o artilheiro da J.League em 2023, e chego focado em fazer mais um grande ano com a minha equipe. Vou trabalhar muito para seguir marcando gols e ajudar o time da melhor forma”, disse o ex-jogador de clubes como Avaí e Athletico Paranaense.

Desde 2016 no futebol asiático, Anderson Lopes vai para a sua oitava temporada no Japão. Em preparação com o elenco do Marinos, que agora é comandado pelo australiano Harry Kewell, o atacante marcou dois gols na vitória por 4 a 3 sobre o Oita Trinita, em jogo-treino disputado no último domingo (28).

“Estamos assimilando a metodologia do novo treinador, buscando aproveitar a pré-temporada da melhor forma. A nossa equipe teve um bom teste contra o Oita Trinita, conseguimos vencer e pude marcar dois gols. Com certeza é algo que aumenta a confiança e dá uma motivação extra para o início da temporada”, concluiu o brasileiro, campeão japonês em 2022.

Aos 30 anos, Anderson Lopes acumula mais de 200 jogos por equipes do Japão. No país, além do Yokohama F-Marinos, ele defendeu Sanfrecce Hiroshima e Consadole Sapporo. O atacante também passou por FC Seoul, da Coreia do Sul, e Wuhan FC, da China