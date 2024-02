Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o Arsenal bateu o Liverpool no Emirates Stadium pelo placar de 3 a 1, em um jogo válido pela 23ª rodada da Premier League. O jogo foi marcado por lambanças das defesas, e um golaço de Trossard no fim da partida.

Arsenal sai na frente

O time de Londres encaixou bem os contra-ataques nos primeiros minutos e aproveitou bem isso. Logo aos 10, Raya fez uma reposição rápida para Martinelli na esquerda, o brasileiro ganhou de konaté na corrida e cruzou para Saka, que não conseguiu cabecear bem. E aos 13 minutos de jogo, em mais um contra-ataque, Odegaard deu lindo passe para Kai Havertz sair de cara com Alisson, o goleiro fez grande defesa, porém a bola sobrou para Saka empurrar para o gol e abrir o placar para os Gunners. Aos 20, o Liverpool perdeu a bola no campo da defesa, Odegaard ficou de frente para o gol e chutou, mas Van Dijk apareceu para cortar. Aos 26, Arnold cruzou fechado para Gakpo, mas Gabriel Magalhães cortou dentro da área para evitar o gol.

Lambança no fim deixa tudo igual

Aos 37 minutos, em uma jogada de bola parada, a bola sobrou para Gabriel Magalhães, que tentou bater colocado, mas Alisson defendeu sem problemas. Porém, nos acréscimos, Luis Díaz recebeu lançamento de Gravenberch, Saliba protegeu a bola para o goleiro Raya pegar com a mão, mas o zagueiro acabou se atrapalhando e chutou a bola na mão do Gabriel Magalhães e parou no fundo do gol.

Foto: Divulgação / Liverpool

Alisson falha feio e Arsenal fica na frente novamente

Na volta do intervalo, o Liverpool voltou melhor. Mac Allister tentou arriscar de longe e a bola passou com perigo. Pouco depois, Curtis Jones recebeu dentro da área, cortou para o meio e bateu com curva, mas foi para fora. Já aos seis, Odegaard recebeu na entrada da área, bateu de canhota, a bola desviou e quase foi para o gol. Até que aos 21 minutos, em mais um lançamento, Alisson saiu muito mal, furou feio e a bola sobrou para Gabriel Martinelli empurrar para deixar o Arsenal na frente de novo. Agora atrás do placar, o Liverpool começou a pressionar mais. Aos 31, Mac Allister chutou de longe e a bola passou muito perto do gol. A situação para o Liverpool piorou quando aos 42 minutos, Konaté fez falta em Havertz e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os Reds com um a menos. E nos acréscimos, Trossard pegou a bola pela ponta esquerda, deu uma meia lua no Elliot, invadiu a área e bateu rasteiro para a bola passar entre as pernas do Allison e ampliar para os Gunners.

Foto: Divulgação / Arsenal

Classificação e próximos jogos

Com o placar, o Arsenal chega a 49 pontos, ficando a apenas dois pontos do Liverpool, que está na liderança. No entanto, os dois ainda podem ser passados pelo Manchester City, que tem dois jogos a menos e está com 46 pontos.

O time de Londres vai enfrentar o West Ham fora de casa na próxima partida, no domingo (11). Por outro lado, os Reds vão jogar contra o Burnley, no sábado.