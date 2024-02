Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 a partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Brahim Díaz substituiu o lesionado Vinicius Jr. e marcou o gol que seria o definitivo, se não fosse pelo equalizador de Llorente nos acréscimos.



Vinicius estava confirmado na equipe titular em escalação divulgada pelo Real, mas no aquecimento, sentiu dores na coluna e foi poupado para o confronto. Ele seguiu no banco à disposição do técnico Carlo Ancelotti, que optou por não utilizá-lo.

Foto: Divulgação / Real Madrid





O Derby foi rodeado de lances polêmicos que devem ser pauta de discussão durante a semana. Atlético teve gol anulado por interferência do impedido Saúl e Real clama por pênalti não marcado em Bellingham.



A arbitragem tem gerado discussões entre figuras importantes do futebol espanhol. Xavi disparou contra possível influência madridista sobre a arbitragem: “Até um cego vê”. Simeone também comentou: “Eles estão em colapso”.



O técnico merengue falou rapidamente sobre o assunto, rebatendo as críticas dos colegas: “Não vou descer a este nível por respeito ao futebol espanhol, não me perguntem mais sobre isso. Não quero descer, não é um nível de profissionais”, comentou.





Surpresa positiva





Os Merengues contavam com a estrela Vini Jr. para o clássico, mas seu substituto preencheu a vaga com qualidade. Brahim marcou o gol aos 20, em passe que bateu em Koke e sobrou limpa para o espanhol.

Foto: Divulgação / Real Madrid





Atlético continuou com sua abordagem cautelosa, mas brigou pela posse e volume de jogo. Dois jogadores colchoneros foram amarelados no primeiro tempo, Saúl e Mario Hermoso.





Início das polêmicas





O segundo tempo começou pegando fogo. Logo aos 5, Savić subiu mais que os defensores e igualou o placar, porém, o VAR e árbitro de campo marcaram impedimento de Saúl, que atrapalhou o goleiro no momento da cabeçada.



Os donos da casa mantiveram a vantagem simples no placar, fazendo com que Simeone promovesse diversas substituições. Memphis Depay, Samuel Lino e Pablo Barrios entraram na partida.



O trunfo da tarde, Brahim Díaz, quase marcou gol monumental. Em jogada pela direita, o meia canetou o marcador e fintou para a área, finalizando colocado para fora do gol de Oblak. Torcedores se animaram com jogada individual do atleta, que foi ovacionado.



Griezmann teve chance aos 76 para empatar, mas finalização foi bloqueada por defensor rival.



Savić esbarrou em Bellingham dentro da área em lance interpretativo, mas o árbitro deixou seguir.



No apagar das luzes, bola foi levantada na área, Depay escorou e Llorente testou para o fundo da rede. Jogo terminou empatado.

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid





Tabela da Laliga

Foto: Divulgação / Real Madrid



Real Madrid recentemente ultrapassou a sensação da temporada, Girona, e ocupa a 1ª posição do campeonato, com 58 pontos. Atlético de Madrid chega em 4ª, a dez pontos de distância do rival, todos com 23 jogos.



As duas equipes têm compromissos importantes no mês de fevereiro. Real Madrid recebe o Girona em confronto direto pela liderança e Leipzig na Uefa Champions League. Atlético enfrenta o Bilbao pela Copa do Rey, Sevilla na Laliga e Inter de Milão na Champions.