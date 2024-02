Neste domingo (4), o Wolverhampton superou o Chelsea com placar de 4 a 2 no Stamford Bridge com hat-trick de Matheus Cunha, em duelo no meio de tabela válido pela 23ª rodada da Premier League. O também brasileiro Thiago Silva marcou um dos gols dos Blues.

Chelsea "travou" após sofrer gol de empate

A equipe comandada por Mauricio Pochettino chegou ao confronto muito pressionado após goleada sofrida diante do Liverpool no meio de semana por 4 a 1. Enquanto isso, o Wolverhampton precisava recuperar-se psicologicamente após sofrer virada do Manchester United no último lance da partida.

O Chelsea começou melhor e assustou com apenas quatro minutos de jogo com Enzo Fernández desperdiçando uma grande oportunidade, mas o volume de jogo correspondeu e o placar foi aberto aos 19', quando Caicedo achou passe em diagonal para Cole Palmer bater na saída do goleiro José Sá.

Contudo, a alegria dos Blues durou pouco pois Caicedo perdeu a bola no meio-campo e João Gomes arrancou no contra-ataque para servir na medida achando Matheus Cunha. O centroavante brasileiro dominou ,arrastou a perna e bateu com desvio de Thiago Silva para empatar o jogo.

A situação ficou incômoda para o Chelsea, que sentiu a pressão e não conseguiu exercer mais a pressão dos minutos iniciais. Antes do intervalo, o Wolves virou o placar depois que a batida de Ait-Nouri dentro da área acabou desviando em Disadi, em gol contra dos Blues.

Show de Matheus Cunha no segundo tempo

No início do segundo tempo, a torcida do Wolverhampton fez uma provocação nas arquibancadas com o canto de "você vai acordar demitido" para o técnico Mauricio Pochettino em pleno Stamford Bridge. A situação do comandante dos Blues passa muito pela final da Copa da Liga Inglesa diante do Liverpool.

Sem muita criação e pouca inventividade no meio-campo, o Chelsea acabou vendo Matheus Cunha ganhar os direita e tocou para trás com o centroavante aparecendo livre para concluir na medida, marcando o terceiro gol do Wolverhampton.

Atônito em campo, o Chelsea ainda cedeu um pênalti na marca dos 37' do segundo tempo depois que Matheus Cunha foi derrubado por Malo Gusto dentro da área em pênalti claro. O brasileiro bateu com enorme categoria e deslocou o goleiro Petrovic, estabelecendo o seu hat-trick.

Antes do apito final, o brasileiro Thiago Silva descontou para o Chelsea com certeiro desvio de cabeça em escanteio cobrado pelo lado direito, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Chelsea para o Wolverhampton por 4 a 2.

Tabela

Com o resultado, o Wolverhampton ultrapassou o Chelsea na tabela de classificação e chegou a 32 pontos, em 10º lugar, deixando os Blues na 11ª posição na tabela de classificação com um ponto a menos.

Sequência

Durante a semana, o Chelsea voltará a campo na quarta-feira (7) em duelo contra o Aston Villa, válido pela quarta fase da FA Cup. O Wolverhampton descansará e enfrentará o Brentford, no Molineux, no sábado (10), em nova rodada da Premier League.