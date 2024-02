Nesta segunda-feira (5), a Roma não tomou conhecimento do Cagliari e venceu o adversário de goleada pelo placar de 4 a 0, no fechamento da 23ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma.

Os gols da partida foram marcados por Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala (2x) e Dean Huijsen, que decretaram o triunfo dos mandantes no Calcio.

Com o resultado, a Roma pulou para quinta colocação do Campeonato Italiano nos 38 pontos somados e um a menos que a Atalanta, que fecha o G4, zona de classificação para a Champions League da próxima temporada.

Por outro lado, o Cagliari se complicou ainda mais no Calcio e segue afundado cada vez mais na zona de rebaixamento nos 18 pontos, através da 18ª posição.

Dessa forma, a Roma também chegou a sua terceira vitória consecutiva com Daniele De Rossi, que manteve os 100% de aproveitamento no comando dos Giallorossi, após a saída de José Mourinho, que não resistiu aos maus resultados nos últimos jogos.

Dybala é o destaque da goleada da Roma sobre o Cagliari

Durante a primeira etapa, a Roma começou bem a partida e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto de jogo com Pellegrini, que aproveitou cobrança de escanteio de Dybala na pequena área e desviou para fazer 1 a 0.

Mesmo em vantagem no placar, os Giallorossi continuaram superiores e chegaram com perigo com Bryan Cristante, que acabou acertando a trave do goleiro Simone Scuffet aos oito minutos, após cruzamento da esquerda de Angeliño.

Já aos 22 minutos, a Roma se manteve no ataque e chegou ao segundo gol numa jogada trabalhada por Cristante, que lançou a bola para El Shaarawy na esquerda, o atacante dominou e serviu Pellegrini que achou Lukaku, mas o centroavante fez o corta luz para Dybala, que pegou a sobra para ampliar o marcador.

Antes do intervalo, o Cagliari começou a assustar os mandantes aos 42 com Lapadula, que apreceu livre na grande área e mandou uma bomba para o gol de Rui Patrício, que fez uma grande defesa, impedindo o gol do time visitante.

Na volta para a segundo o tempo, a Roma continuava pressionando o Cagliari e logo aos quatro minutos, após cobrança de escanteio, Cristante cabeceou, a bola resvalou na mão de Petagna e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Dybala converteu e marcou o terceiro gol dos mandantes na partida.

Logo na sequência, aos 14, os mandantes decretaram a goleada com Huijsen, que subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou sem chances para Scuffet e anotando o quarto gol da partida, após escanteio cobrado por Paredes.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos, a Roma retorna a campo no próximo sábado (10) e dessa vez para enfrentar a líder Inter de Milão, através da 24ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Por outro lado, o Cagliari vai em busca de recuperação no Campeonato Italiano diante da Lazio em casa, às 11h, na Sardegna Arena.