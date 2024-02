Após ser criticado neste início de trajetória pelo Milan, o atacante Luka Jovic enfim conseguiu dar a volta por cima no clube italiano e deu um grande passo para continuar no San Siro a partir da próxima temporada.

Nos últimos jogos do Campeonato Italiano, o centroavante de 26 anos cresceu bastante de produção a partir de dezembro e foi fundamental para os rossoneros na luta por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Dessa forma, a diretoria do Milan já pensa na permanência de Jovic, que possui contrato com os rossoneros até o final do primeiro semestre de 2024 e com a possibilidade de renovar.

No entanto, a opção precisa ser consensual, envolvendo as duas partes, entre o atacante sérvio e o clube italiano.

Antes de ser contratado pelo Milan nesta temporada, Jovic vinha tentando recuperar seu futebol após brilhar com a camisa do Eintracht Frankfurt entre 2017 e 2019.

Durante sua primeira passagem pelo clube alemão, o atacante pertencia ao Benfica e foi emprestado às águias vermelhas, onde marcou 27 gols em 48 jogos disputados.

Em junho de 2019, Jovic acabou sendo contratado pelo Real Madrid por 60 milhões de euros (R$ 262 milhões) na transferência. Contudo, o centroavante sérvio não conseguiu corresponder no clube espanhol e foi cedido novamente ao Frankfurt.

Com o fim de seu contrato de empréstimo pelo Eintracht Frankfurt, o atacante retornou ao Santiago Bernabéu em agosto de 2021 e teve mais uma temporada sem brilho pelos merengues.

Jovic dá a volta por cima no Milan após se destacar pela Fiorentina na última temporada

Após uma passagem apagada pelo Real Madrid, Jovic acabou sendo contratado pela Fiorentina em junho de 2022. Pelo clube italiano, o atacante sérvio marcou 13 gols e distribuiu quatro assistências em 50 jogos.

Além disso, o centroavante também foi um dos principais destaques na campanha da Viola na última edição da Conference League, onde acabou sendo derrotada pelo West Ham na final por 2 a 1.

No último dia da janela de transferências do mercado de verão europeu, Jovic acabou sendo contratado pelo Milan em setembro do ano passado.

Com a camisa rossonera, o centroavante balançou as redes em 19 partidas disputadas até o momento. No último fim de semana, o sérvio fez o gol da vitória sobre o Frosinone, pelo Campeonato Italiano.