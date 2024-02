Nesta quarta-feira (7), o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Saarbrücken fora de casa em confronto único das quartas de final da DFB Pokal 2023/24, às 16h45 (horário de Brasília), no Ludwigspark Stadion.

Dessa forma, as duas equipes precisam do resultado positivo ainda no tempo normal para se classificar diretamente para as semifinais da DFB-Pokal.

Em contrapartida em caso de empate na etapa inicial, a vaga será decidida na prorrogação ou nos pênaltis, se o confronto seguir sem nenhum vencedor.

No entanto, três equipes já confirmaram presença na próxima fase da DFB Pokal, que são o Kaiserslautern, o Fortuna Düsseldorf e o Bayer Leverkusen, time sensação da Alemanha nesta atual temporada.

Portanto, Saarbrücken e Borussia Mönchengladbach, são os únicos times restantes das quartas de final, que ainda brigam pela última vaga nas semifinais da DFB-Pokal.

Pela competição nacional, os Molschder despacharam o Karlsruher na primeira fase, eliminaram o poderoso Bayern de Munique na segunda fase e nas oitavas de final da Copa da Alemanha 2023/24, jogando em casa, avançaram sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, com gols de Kerber e Brunker.

Do mesmo modo, o Borussia Mönchengladbach atropelou o Bersenbruck por 7 a 0, derrotou o Heidenheim por 3 a 1 e na fase anterior da competição nacional, jogando em casa, bateu o Wolfsburg na prorrogação por 1 a 0, com gol marcado no último minuto por Manu Koné.

Como chega o Saarbrücken

Mesmo nas quartas de final da Copa da Alemanha, a equipe do Saarbrücken passa por um momento díficil na 3. Liga, pois vem de quatro partidas consecutivas sem vitórias, incluindo dois empates e duas derrotas.

Na tabela de classificação da 3ª divisão do Campeonato Alemão, onde faz uma campanha abaixo do esperado, os Molschder ocupam a modesta 12ª colocação, com 32 pontos conquistados e nove atrás da zona de classificação para a 2. Bundesliga.

Diante do Mönchengladbach, o Saarbrücken terá que lidar com os desfalques de Patrick Schmidt, Sebastian Jacob, Richard Neudecker e Dominik Becker que estão no departamento médico, e ficam de fora, enquanto Patrick Hermann será reavaliado ainda nesta quarta-feira.

Como chega o Borussia M'gladbach

Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach vem fazendo uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Alemão e vem de três jogos consecutivos sem vitória, incluindo um empate e duas derrotas.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os potros aparecem na 13ª colocação com 21 pontos somados e cada vez mais distante de uma vaga para as competições europeias da próxima temporada.

Além disso, o time do Monchengladbach tenta quebrar um jejum de sete jogos sem vitória como visitante, com apenas dois empates e cinco derrotas.

Para essa partida, o técnico Gerardo Seoane não vai poder contar com Tomas Cvancara, Max Wober, Alassane Plea e Jonas Omlin, que seguem machucados, enquanto Ko Itakura volta a ficar à disposição.

Prováveis escalações

Saarbrücken: Schreiber; Kerber, Zeitz, Uaferro e Gaus; Gunther-Schmidt, Civeja, Rabihic e Sontheimer; Brukner e Naifi. Técnico: Rüdiger Ziehl

Borussia M'gladbach: Nicolas; Scally, Friedrich e Elvedi; Honorat, Neuhaus, Weigl, Kone e Netz; Hack e Jordan. Técnico: Gerardo Seoane