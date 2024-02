Jogador com mais participações em gols do Goiás no último Brasileirão, o meio-campista Guilherme assinou contrato de duas temporadas com o Changchun Yatai e acertou seu retorno à China. O negócio foi concluído pela Think Ball e o jogador de 32 anos já está no país asiático para se juntar ao elenco de seu novo clube.

Com uma carreira toda construída fora do Brasil, Guilherme jogou a Série A pela primeira vez em 2023 e despontou como um dos principais atletas do Esmeraldino no ano. Em 30 partidas, 25 delas como titular, marcou seis gols e distribuiu seis assistências. Pela Copa Sul-Americana, balançou a rede uma vez em cinco oportunidades. O meia havia chegado ao Goiás após defender o Guangzhou City, da China, com onze gols e oito assistências em 32 aparições.

“Fui muito feliz atuando no Brasil e me senti muito honrado em defender uma camisa tão grande e tradicional como a do Goiás. Recebi diversas propostas para permanecer no futebol brasileiro, inclusive na Série A, e outras também do exterior, mas optei pelo projeto do Changchun Yatai. É um país e uma liga que já conheço, um local onde já sou adaptado e onde fui bastante feliz. Estou contente por retornar e espero viver grandes momentos na China novamente”, disse Guilherme.

Na Europa, Guilherme também obteve grande sucesso nos times em que atuou. No Braga, conquistou a Copa da Liga de Portugal, em 2013, e rumou para o Legia Varsóvia, equipe em que mais atuou (150 jogos), é ídolo e levantou cinco troféus: três do Campeonato Polonês e outros dois da Copa da Polônia. Após cinco temporadas, se transferiu para o Benevento, à época, na Serie A italiana.

Na Turquia, o meio-campo fez história com as camisas de Yeni Malatyaspor e Trabzonspor. No primeiro, foram 13 gols e 13 assistências e a inédita classificação a uma edição de UEFA Europa League; no segundo, protagonizou o emblemático título da Copa da Turquia 2019/20, encerrando um jejum de uma década do clube sem conquistas.

“Minha carreira toda foi praticamente fora do Brasil, mas avalio de forma muito positiva a minha passagem pelo futebol brasileiro. Eu queria retornar ao meu país e disputar uma Série A. Eu tinha esse objetivo, e pude ajudar o clube que defendi com bons números e boas partidas. Foi breve, mas, quem sabe, no futuro possa acontecer de novo e eu possa jogar novamente no Brasil. Agora, estou feliz em voltar para a China e quero fazer história no Changchun Yatai”, revelou.