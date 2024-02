Após quatro partidas em vencer no Campeonato Francês, o Olympique de Marseille agora vai em busca de recuperação contra o Metz nesta sexta-feira (9), pela abertura da 21ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome.

Na tabela de classificação da Ligue 1, os Phocéens aparecem na oitava colocação com 29 pontos somados, incluindo sete vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Dessa forma, o Olympique de Marseille também precisa do resultado positivo contra o Metz para se manter na cola por uma das vagas para as competições europeias da próxima temporada.

Entretanto, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso vem de derrota para o rival Lyon por 1 a 0 no último fim de semana pela Ligue 1, após ficar no empate contra o Monaco por 2 a 2, no Stade Vélodrome.

Antes de tudo, o Olympique de Marseille empatou por 1 a 1 contra o Rennes e acabou sendo eliminado da Copa da França nas penalidades.

Em contrapartida, o último triunfo do Marseille na Ligue 1, foi justamente diante do Clermont por 2 a 1, através da 16ª rodada, no dia 17 de dezembro do ano passado. Desde então, o time do sul da França nunca mais conseguiu vencer na competição e se complicou por uma vaga direta para a próxima edição da Champions League.

Além disso, os Phocéens também não sabem o que é perder como mandante no Campeonato Francês, com seis vitórias e quatro empates em dez jogos disputados em seus domínios.

Para o restante da temporada, o Olympique de Marseille joga todas as suas fichas na Europa League, onde enfrentará o Shakhtar Donetsk na próxima quinta-feira (15), pelo jogo de ida dos playoffs do torneio continental, às 14h45, no Donbass Arena, na Ucrânia.

Marseille terá desfalques para enfrentar o Metz nesta sexta-feira

Diante do Metz, o técnico Gennaro Gattuso terá que lidar com os desfalques de Valentin Rongier e Bilal Nadir, que estão entregues ao departamento médico e ficam da partida desta sexta-feira.

Além deles, o Olympique de Marseille também não vai poder contar com o zagueiro Chancel Mbemba, que foi convocado pela seleção da República Democrática do Congo para a disputa da Copa Africana de Nações.

Por outro lado, o Marseille deve contará com os retornos de Geoffrey Kondogbia e Jordan Veretout, que estão praticamente recuperados de lesões e devem ficar à disposição da comissão técnica.

Provável escalação do Marseille contra o Metz

López; Clauss, Gigot, Balerdi e Merlin; Veretout, Kondogbia e Ounahi; Sarr, Aubameyang e Harit.