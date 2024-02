Na tarde deste sábado (10), o Tottenham recebeu o Brighton no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, às 12h (horário de Brasília). O jogo foi válido pela 24ª rodada da Premier League e terminou com a vitória do Tottenham por 2 a 1. Com o resultado, os Spurs ficam em quarto lugar e, ao término da rodada, podem ficar com um ponto de diferença do quinto colocado. Já o Brighton fica na oitava colocação, com 35 pontos somados.

Atuando fora de seus domínios, o Brighton abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa, de pênalti, com Gross GroB. O Tottenham empatou no início da segunda etapa, aos 16 minutos com Pepe Sarr. A virada veio no apagar das luzes, no último minuto, aos 51, com Brennan Johnson.

Escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr, Maddison; Kulusevski, Richarlison, Timo Werner. Técnico: Ange Postecoglou

Brighton: Verbruggen; Hinshelwood, Dunk, Igor, Estupiñán; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati; Welbeck, Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Os gols

Em cobrança de pênalti, aos 17 minutos do primeiro tempo, Gross converteu a cobrança no canto superior esquerdo. O goleiro caiu para o outro lado e o meio-campista correu para o abraço.

Aos 16 minutos da etapa complementar, Sarr recebeu em profundidade na entrada da área e tentou cruzar para o Richarlison, mas a bola voltou para ele, que completou para o fundo da rede.

No apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, Brennan recebeu na área um cruzamento do ponta-esquerda Son e completou para a rede e correu para o abraço.

Agenda das equipes

Na próxima rodada da Premier League o Tottenham recebe o o Wolverhampton, no Tottenham Hotspur Stadium, no próximo sábado (10), às 12h (horário de Brasília). Já o Brighton visita o Sheffield United, no Bramall Lane, às 11h (horário de Brasília), no domingo (18).